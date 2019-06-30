شؤون محلية

المخابز رفعت حوافز العمال إلى 8 آلاف بدلاً من 3 آلاف ليرة سورية

الإثنين, 01-07-2019

رداً على ما ورد في صحيفتكم بالعدد الصادر يوم الثلاثاء تاريخ 18/6/2019 حول النقص الحاصل بعدد العاملين في مخبز القنيطرة.
يرجى أخذ العلم بأن الشركة العامة للمخابز وبقرار من الجهات المسؤولة قد قامت برفع الحوافز الإنتاجية للعاملين على خطوط الإنتاج بحيث أصبحت 8000 ل.س بدلاً من 3000 ل.س.
إضافة إلى تكليف العاملين بالمخبز أيضاً بـ4 ساعات عمل إضافي بغض النظر عن الإنتاج، وبالتالي فإن العامل على خطوط الإنتاج سوف يحصل على مبلغ شهري بحدود 15000 ل.س نرجو أن يساهم هذا المبلغ بزيادة الإقبال على العمل بالمخابز وبالتالي التخلص من قلة اليد العاملة.

المدير العام للشركة العامة للمخابز تكليفاً
م. جليل إبراهيم

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