30 بالمئة نسبة تخديم النقل الداخلي في حلب … سليمان: 13 ملياراً خسائر النقل الداخلي بحلب و1175 باصاً من أصل 1400 باص

كشف مدير شركة النقل الداخلي في حلب حسين سليمان عن وصول خسائر الشركة نتيجة الأزمة لأكثر من 13 مليار ليرة سورية.

وبين سلمان في حديثه لـــ«الوطن» أن الشركة استلمت مؤخراً 15 باصاً جديداً من الهدية الصينية البالغة 100 باص بغية رفد أسطول النقل الداخلي في حلب بما يحتاج لتعويض النقص الكبير في عدد الباصات. مضيفاً: لكن ما زالت شركة النقل الداخلي تعاني من نقص كبير في عدد الباصات.

وأشار إلى تراجع عدد الباصات من 1400 باص قبل الأزمة إلى 225 باصاً الآن، وخلال الأزمة تم وضع عدد من الباصات لتأمين تنقلات المواطنين المشاركين في مختلف الفعاليات المنفذة داخل المدينة. وتأمين تنقل المواطنين في الأرياف التي تم تطهيرها من دنس الإرهاب من وإلى المدينة وتأمين جلب المواطنين من نقاط المعابر إلى مدنهم وبلداتهم وتأمين تنقل المعلمين إلى التجمعات التربوية والمدارس في ريف المحافظة وبشكل مجاني بعد موافقة كل من وزير الإدارة المحلية والبيئة ووزير التربية.

وبين أنه وفي إطار الخطة الإنتاجية للعام 2018 فإن الإيرادات المحققة بلغت بحدود 400 مليون ليرة بنسبة تنفيذ 106%، منوهاً بأن الأضرار المباشرة التي لحقت بالشركة منذ بدء الأزمة وحتى تاريخه بلغت ما يقارب 12,9 مليار ليرة سورية موزعة على المباني والرحبات العائدة للشركة كرحبتي عين التل والبلليرامون وما تحتويه هذه الرحبات من 410 باصات بين محروق ومدمر ومفقود ومغاسل وكافة مستلزمات الإصلاح والصيانة ومبيت الباصات… الخ، وبلغت الأضرار غير المباشرة عن نفس الفترة 710 ملايين ليرة سورية.

ولفت إلى أن الشركة تمتلك حالياً 127 باصاً بعد وصول 21 باصاً جديداً خلال الربع الأول من العام الحالي والآن وصل 15 باصاً جديداً من الهدية الصينية تم تخصيص الشركة بها من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة وتم وضعها مباشرة في الخدمة لتقوم بالعمل على تخديم المواطنين، بالإضافة إلى أنه يتم التحضير لاستلام 6 باصات تمت إعادة إعمارها والمشروع في مراحله النهائية وتقوم الشركة حالياً بتخديم 14 خطاً منها 8 خطوط داخل أحياء المدينة /الدائري الشمالي- الدائري الجنوبي- سيف الدولة- المعري- الجامعة- قلعة حلب- الفردوس- بستان القصر_ الهلك- حندرات- الصاخور- الحيدرية/ كما تقوم الشركة بتخديم 6 خطوط في ريف المحافظة وهي / نبل- الحاضر- المدينة الصناعية- الواحة- السفيرة- دير حافر/.