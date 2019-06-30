شؤون محلية

طرطوس تكافح الكلاب الشاردة بـ«المحاضرات»!!

| طرطوس- محمد حسين

الإثنين, 01-07-2019

مع بداية فصل الصيف ازدادت شكاوي المواطنين في طرطوس من قطعان الكلاب الشاردة وخاصة في الضواحي القريبة من مزارع الزيتون المحيطة بالمدينة، التي تبدأ مع حلول المساء بالدخول إلى الأحياء وخاصة حي العجمي والإنشاءات والزهراء ما يشكل رعباً للأهالي القاطنين فيها ولا يختلف عنه في الكثير من القرى القريبة والبعيدة.
السؤال هنا هل اللقاح والمصل للذين يتعرضون للعض موجود؟
معلومات مديرية صحة طرطوس تشير إلى الإجراءات المتخذة بعد التأكد من الشبهة العالية للحيوانات الشاردة وبالإضافة إلى تقصي حالات الكلب المشتبهة عند الحيوانات بالتعاون مع مديرية الزراعة وبالتنسيق مع البلديات فيما يخص عمل المفارز في مجال مكافحة الكلاب الشاردة التي خفضت من عدد العضات في المحافظة والكلاب والحيوانات الشاردة في الطرقات العامة وعلى رأس هذه الإجراءات ما تم اتخاذه في اجتماع المجلس الصحي الفرعي برئاسة المحافظ لتفعيل عمل مفارز الكلاب الشاردة على مستوى البلديات وهو ما خفض بنسبة ملحوظة عدد العضات الواردة إلى مركز مكافحة الكلب من زاوية أن الوقاية خير من العلاج في ظل قلة توافر اللقاحات نتيجة الحرب الكونية والحصار المفروض على القطاع الصحي.
كما تقوم مديرية الصحة بالعديد من المحاضرات التثقيفية حول داء الكلب في المراكز الثقافية بحضور العديد من رؤساء البلديات وتأكيد ضرورة مكافحة الكلاب الشاردة.

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