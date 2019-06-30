الكرملين: لأول مرة نسمع من ترامب رغبته في تنشيط الحوار مع روسيا

أعلن الكرملين أن الرئيس الأميـــركي دونـــالد تـــرامب، عرض لأول مرة أثناء لقائه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في أوساكا اليابانية نيته لتنشيط الحوار البنّاء مع روسيا.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف في مقابلة مع برنامج «موسكو. الكرملين. بوتين» على قناة «روسيا 1»: «كان الرئيس الأميركي يعبر بتكثيف عن نيته لتنشيط الحوار. أما بوتين فكان يتحدث منذ وقت بعيد عن رغبته في التحرك في الطريق نحو تطبيع العلاقات وتطويرها. وكان يقول في الوقت ذاته إن الحديث عن ذلك دون وجود رغبة مماثلة من جانب الولايات المتحدة، لسوء الحظ، أمر مستحيل. والآن قد سمعنا لأول مرة هذه النية من الرئيس الأميركي، ولنرى ما الذي سيكون فيما بعد».

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيسين اتفقا أثناء لقائهما الأخير في اليابان على مواصلة الحوار بينهما.

وأضاف: «كان بوتين وترامب يتحدثان بثقة عن مواصلة الاتصالات على مستوى عال. وعلى الأقل عندما ودعا بعضهما البعض قالا إنه (الوداع) ليس لفترة طويلة».

من جهة أخرى كشف الكرملين أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، تحدثت عن قضية سكريبال مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أثناء لقائهما في قمة العشرين «بلهجة شديدة».

وقال بيسكوف، في مقابلة مع برنامج «موسكو. الكرملين. بوتين»: «حقاً كانت تتحدث حول قضية سكريبال بلهجة شديدة».

وتابع أن الرئيس بوتين أوضح لها كل ما كان يتطلب تفسيرات حول هذه القضية، وأضاف: إن الجميع «يعلم أن الجانب البريطاني لم يقدم، حتى اليوم، أي أدلة بقضية سكريبال لا لروسيا ولا لحلفائها في أوروبا ووراء المحيط. وإلا لكانت هذه الأدلة منشورة بشكل أو بآخر».

وفي الوقت نفسه، أشار بيسكوف إلى أن ماي في لقائها مع بوتين كانت تؤيد «بشكل بناء وودي» البحث عن إمكانيات لتنشيط العلاقات الاقتصادية مع روسيا.

وتابع حديثه قائلاً: «أعجبنا كثيراً الموقف البناء والودي للغاية للسيدة ماي التي كانت تتحدث مع بوتين عن ضرورة البحث عن آليات لإخراج علاقاتنا التجارية والاقتصادية من حالة الجمود».