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«أونروا»: نقص الدعم سيؤثر بشكل خطير على مساعداتنا في سورية

| الوطن - وكالات

الإثنين, 01-07-2019

حذّرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، من خطورة تأثر المساعدات المالية للاجئين الفلسطينيين في سورية، إذا لم يتم دعمها خلال العام الجاري، وذلك بسبب الضغط الأميركي على اللاجئين الفلسطينيين، للقبول بما يسمى «صفقة القرن».
وقال المفوض العام لـ«أونروا»، بيير كرينبول، في كلمة ألقاها في مؤتمر الوكالة السنوي الدولي للتعهدات في نيويورك: «إن المساعدة النقدية الأساسية لأكثر من 400 ألف شخص في سورية، ستتأثر بشكل حاد إذا لم تتم تغطية الاحتياجات المالية لـ«أونروا» لهذا العام».
وشدّد على «أن الوضع المالي الحالي للوكالة سيكون صعباً، على عمليات الطوارئ في غزة وسورية، وعلى مدارس «أونروا» في المنطقة».

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