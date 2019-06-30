أنزور يترأس وفد سورية إلى منتدى التطوير البرلماني في موسكو

يشارك وفد من مجلس الشعب يترأسه نائب رئيس المجلس نجدت أنزور في أعمال المنتدى الدولي الثاني للتطوير البرلماني، الذي ينطلق اليوم في العاصمة الروسية موسكو.

ويضم الوفد في عضويته كلاً من رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين بطرس مرجانة، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية السورية الروسية حسين عباس، إضافة إلى أعضاء المجلس زياد سكري، وعارف الطويل، ومحمود الحسن، وسمير حجار.

المنتدى الذي يبدأ أعماله صباح اليوم ويستمر حتى الثلاثاء، هو الثاني الذي تستضيفه موسكو، ويعقد بحضور رؤساء مجالس، ووفود برلمانية وخبراء من أكثر من 145 دولة ومنظمات برلمانية دولية من مختلف أنحاء العالم. وتتضمن أعمال المنتدى، عقد اجتماعات وندوات حول ضمان السلام والاستقرار والتشريع، والأطر القانونية لمستقبل العالم الرقمي، والتعاون البرلماني الدولي.

كما ستعقد خمس ندوات تتناول قضايا دور التشريع في الحد من الفقر وعدم المساواة، والحروب الإعلامية، والتعاون البرلماني في مجال البيئة، ودور الشباب في التطوير البرلماني، ودور البرلمانيين والمؤسسات البرلمانية في حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.