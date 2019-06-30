برجك اليوم – الاثنين 01 تموز 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان وقت التغير إلى الأفضل قد حان فضاعف جهودك لأن الحظوظ مساعدة لتصل إلى هدفك، وقد تفرح ببعض العروض الجديدة أو الوعود من أصدقائك الذين تثق بهم.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار أنت مثار مدح اليوم وهذا يدعم طموحك وخاصة من شخصية ذات نفوذ تدعمك، وقد تفكر بمصالحات أو تسويات أو فض لخلاف أقلقك منذ مدة قيم ضرورياتك.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أنا أقر بأن الأمور حولك متعبة فقد تعاني من تأخير أو تسويف وهذا يجعلك فاقد الصبر أو تعاني من تراجع صحي أو مرض من الأمراض الموسمية المعتادة.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز يوم للعمل الكثير ولن يأتيك النجاح بالمجان فأنت تعمل بجد واجتهاد لتحقق ذلك، مسؤولياتك كبيرة وأنت محب للعمل وبصمت ويضايقك دائماً كثرة الكلام وقلة الفعل.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب أيام قد تحمل الفرح وتستدعي منك توضيحات لرفع مستوى الحوار والتأهب للدخول إلى جديد، فأنت تتميز هذا اليوم بالمحبة والإلفة والرغبة في التواصل والاتزان النشيط.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول أزمة قلة ثقة مع المحيط العائلي وقد تشتاق للشريك وتشعر بصعوبة في الاتصال سواء في سفر أو بسبب عنادك حاول التعبير عن مشاعرك من دون مبالغة.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول هذا اليوم الكواكب تدعمك وتساعدك فالمريخ يمنحك الطاقة والحماس والسفر، ويشجع عودتك للجذور أو للأرض أو للوطن أو تقترب من عائلتك والعراقيل إلى زوال.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني الأمور حولك تستحق الكثير من الجهد والادخار أو التقليل من الصرف العشوائي أو الكرم الزائد فأنت تستطيع تجنب الضيق المالي إذا انتبهت إلى مصروفك.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول الوقت ملائم للعب دور القائد في محيطك لأنك تستطيع تقديم أفكارك وخططك، أنت في الفترة الأفضل للبدايات الجديدة والتعارف المجدي المتصل بالغد.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني يضايقك إحساسك بالإهمال من الطرف الآخر أو تقلقك الاعتقادات السلبية عن الشريك، أنت شكاك وعصبي وقد تشعر أنك غير محبوب من الطرف الآخر.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط يخف التوتر وتوجه طاقاتك نحو علاقات أفضل ما ينعكس إيجابا على كل الأوضاع، تعرف أوقاتاً جميلة للتلاقي والحب والتفاهم وتنعم بحياة اجتماعية مناسبة.