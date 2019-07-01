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قطّعت رضيعها ورمته في الصرف الصحي

| وكالات

الثلاثاء, 02-07-2019

اعتقلت الشرطة المغربية مواطنة في الـ28 من عمرها، بتهمة قتل رضيعها وتقطيعه ورميه في شبكة الصرف الصحي، داخل مدينة تاوريرت في الجنوب.
واكتشفها أحد العمال حين كان يحاول تنظيف البئر المغلقة في حي التقدم، واكتشف أن السبب وجود قدم صغيرة عالقة فيها.
وعلى الفور أبلغ الشرطة ومصلحة الوقاية المدنية، الذين انتقلوا إلى المكان وتجمهر العديد من السكان حولهم.
وفي التحقيقات الأولية تم الوصول إلى المشتبه فيها واعتقالها، ويجري حالياً التحقيق معها حول دوافع جريمتها، وإن كان يرجح أنها فعلت ذلك خوفاً من افتضاح حملها غير الشرعي.

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