وفاة الفنان المصري عزت أبو عوف

توفي الفنان المصري عزت أبو عوف ليل أمس عن عمر ناهز 71 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

وحصد أبو عوف شعبية كبيرة داخل الوسط الفني منذ بداياته برفقة شقيقاته في منتصف السبعينيات من خلال فرقة «الفور إم» وسرعان ما وصلت تلك الشعبية إلى الجمهور عبر السنوات وخاصة مع دخوله إلى حقل التمثيل في بداية التسعينيات من القرن الماضي.

ورغم أنه لم يحجز مقعد البطولة الأولى على شاشة السينما أو في الدراما التلفزيونية لكنه بمقاييس الفن ساعد على خروج الكثير من الأبطال وكانت بدايته مع التمثيل عبر مشاركته مع عمرو دياب في فيلم «أيس كريم في غليم» كما شارك في فيلم «إسماعيلية رايح جاي».