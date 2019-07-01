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وفاة الفنان المصري عزت أبو عوف

| الوطن

الثلاثاء, 02-07-2019

توفي الفنان المصري عزت أبو عوف ليل أمس عن عمر ناهز 71 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.
وحصد أبو عوف شعبية كبيرة داخل الوسط الفني منذ بداياته برفقة شقيقاته في منتصف السبعينيات من خلال فرقة «الفور إم» وسرعان ما وصلت تلك الشعبية إلى الجمهور عبر السنوات وخاصة مع دخوله إلى حقل التمثيل في بداية التسعينيات من القرن الماضي.
ورغم أنه لم يحجز مقعد البطولة الأولى على شاشة السينما أو في الدراما التلفزيونية لكنه بمقاييس الفن ساعد على خروج الكثير من الأبطال وكانت بدايته مع التمثيل عبر مشاركته مع عمرو دياب في فيلم «أيس كريم في غليم» كما شارك في فيلم «إسماعيلية رايح جاي».

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