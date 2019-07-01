في فاينال دوري سلة المحترفين: الاتحاد يواجه الكرامة والثورة مع الوحدة

تنطلق اليوم مباريات مرحلة الفاينال إيت لدوري سلة المحترفين بأربعة لقاءات مهمة، ستدخلها الفرق تحت شعار الفوز وكسب النقاط، وستكون عيون المدربين مفتوحة على آخرها، بحسابات جديدة ومختلفة عن الأدوار التمهيدية، لذلك اللقاءات ستكون لاهبة، وستصل سخونته لدرجة الغليان، فكل كل شيء وارد، والاحتمالات تبقى قائمة، وحسابات الفوز والخسارة شبه متساوية في بعض المباريات التي ستحمل في مجرياتها الكثير من اللمحات الفنية، والفواصل الاستعراضية، لأن الفرق ستلعب بتشكيلتها الثابتة بعدما تخلصت من مضمون قرار تحديد الأعمار، اللقاءات الأربعة ستشهد نكهة تنافسية جديدة، وربما أطلت المفاجآت من جديد برأسها على مباريات هذه المرحلة.

شبه محسومة

وحده الجيش سيلعب خارج أرضه في هذه المرحلة حيث سيحل ضيفاً على الحرية بالشهباء في أولى مباريات الفاينال إيت، في مواجهة تعتبر شبه سهلة للاعبي الجيش الذين سيشاركون بالتشكيلة الأساسية، وهذا ما سيعطيهم دفعاً قوياً لتحقيق معادلة الأداء والنتيجة، ولدى الجيش الكثير ليقدمه في هذا اللقاء، خاصة بعد أن شهد مستواه تذبذباً كبيراً بداية الموسم، ويسعى القائمون عليه إلى العودة بقوة لنغمة الانتصارات، أما الحرية فيدرك أن لقاءه لن يكون سهلاً أمام فريق يمتلك كل مقومات التألق والفوز، ومع ذلك الحرية يمتلك عناصر جيدة، ومدرباً مجتهداً تمكن من نشل الفريق من شبح الهبوط، وسيحاول -الحرية والمحاولة مشروعة- أن يفعل شيئاً علّه يتمكن من اصطياد الجيش، علماً أن المباراة ستنطلق في السادسة مساء، الفريقان التقيا هذا الموسم مرتين فاز الجيش بلقاءين (104-77) و(87-63).

سهلة

في الثامنة لقاء يجمع الجارين الجلاء المتصدر مع اليرموك الثامن، ويتوقع أن يتجاوزها الجلاء بأريحية نظراً للفوارق الفنية بين الفريقين التي تصب بمصلحة الجلاء الأكثر قوة وتحضيراً وامتلاكاً للنجوم، ولديه حالة من الاستقرار تعتبر مثالية، ونتائجه أكبر دليل على ذلك، أما اليرموك الذي تعثر في الأدوار الأولى من عمر الدوري وجاء تأهله لهذا الدور أشبه بعملية قيصرية فيعلم أن لقاءه ليس سهلاً لكونه سيواجه فريقا قوياً مدججاً بأفضل العناصر، ومع ذلك لن يكون اليرموك خارج التغطية، وسيحاول أن يقدم مستوى جيداً على أمل الخروج بأقل النقاط خسارة، الفريقان التقيا في الأدوار الأولى وفاز الجلاء في كلا اللقاءين بنتيجة (65-52) و(59-56).

قوية وندية

يحل الاتحاد الثالث ضيفاً على الكرامة السادس في موقعة ينتظر أن تتجلى فيها كل عناصر القوة والندية لأسباب كثيرة يأتي في مقدمتها أن الفريقين لم يمض على لقائهما الأخير أكثر من ثلاثة أيام، وفيه فجّر الكرامة مفاجأة من العيار الثقيل.

وهزم الاتحاد على أرضه وبين جمهوره، إضافة لهاجس الفوز الذي يتحلى به الفريقان، وسعي الاتحاد لرد الدين والاعتبار.

ولدى الكرامة أوراق فاعلة كثيرة، وجمهور كبير سيسانده ويشجعه، بالمقابل الاتحاد رغم الزخم الكبير الذي يمتلكه بلاعبين متميزين غير أن ثمة مشكلات باتت تعصف بالفريق، وإذا لم تتمكن الإدارة من تجاوزها فإنها ستنعكس سلباً على نتائج ومستوى الفريق.

عموماً الفريقان التقيا هذا الموسم مرتين فاز الاتحاد في لقاء الذهاب (75-58) وإيابا فاز الكرامة (74-73).

رد اعتبار

في الثامنة مساء يلتقي الجاران بالفيحاء الوحدة الرابع مع الثورة الخامس في لقاء يتوقع أن يحفل بكثير من التنافسية، فالثورة الذي فاز في آخر لقاءات الفريقين يتطلع لمواصلة انتصاراته غير أنه يدرك أن الوحدة اليوم غير الوحدة الأمس، لكونه سيلعب بتشكيلته الأساسية، ولديه هاجس الفوز ورد الدين، ليؤكد لعشاقه ومحبيه أنه ما زال من طينة الكبار، وأن خسارته الأخيرة أمام الثورة كانت كبوة حصان، ولدى الوحدة عناصر ومفاتيح كثيرة للفوز، ومدرب جيد ومجتهد، على حين الثورة سيلعب بتشكيلة منسجمة من عناصر الخبرة والشباب، ولديه مدرب خبير يعرف كيف يتعامل مع مجريات أصعب مباريات، اللقاء سيكون قوياً والنتيجة أقرب للوحدة، لكن قد يعيد الثورة السيناريو ويخطف نقاط الفوز، الفريقان التقيا مرتين، فاز الوحدة في مباراة الذهاب (65-52) وفاز الثورة في الثانية (102-94).

مدربو الفاينال

يقود الجلاء المدرب هادي درويش، بينما يقود الجيش المدرب خالد أبو طوق، وأما الاتحاد الباحث عن مدرب فإنه سيعتمد حالياً على المدرب ياسر حاج إبراهيم، ويقود الوحدة المدرب عدي خباز، أما الثورة فيقوده هلال الدجاني، ويدرب الكرامة نبيل فياض، أما الحرية فيقوده عماد شبارة، واليرموك هاراتش جركيان.