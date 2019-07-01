MTN توقع اتفاقية تعاون مع جمعية إدارة الموارد البشرية IHRM

أعلنت شركة MTN سوريا عن توقيع اتفاقية التعاون مع جَمعية إدارة الموارد البشرية IHRM للسنة الثالثة على التوالي. وجاء ذلك خلال حفل أُقيم يوم الثلاثاء 25 حزيران الفائت في المقر الرئيسي لشركة MTN، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية وفريق عمل إدارة الموارد البشرية والشؤون التنظيمية، حيث تندرج هذه الاتفاقية في إطار تحقيق التنمية المستدامة وتمكين الكوادر البشرية في سورية.

وتنص الاتفاقية على أن تقوم MTN بتقديم الدعم الكامل لـIHRM بوصفها شريكاً إستراتيجياً لها، وأن تكون راعياً رئيسياً لنشاطاتها وفعالياتها، على أن تقوم الجمعية بمشاركة خبرتها في مجال الموارد البشرية وتقديم الاستشارات والمعلومات اللازمة في كل ما يخص موضوعات التطوير في الموارد البشرية.

تحدث رئيس مجلس إدارة جمعية الموارد البشرية الدكتور منير عباس واصفاً توقيع مذكرة التفاهم بالصيغة المثالية لشكل التعاون المثمر بين الجمعية وشركة MTN، مؤكداً أن جمعية إدارة الموارد البشرية تسعى بشكل مستمر إلى تعزيز التعاون الفعّال مع الشركات الرائدة العاملة في سورية، بهدف زيادة الوعي لأهمية إدارة الموارد البشرية في إدارة الشركات لأعمالها.

وأكد عباس أن العمل مع شركةMTN سوريا يأتي كتجربة حقيقية ورائدة في تطبيق وظائف إدارة الموارد البشرية وممارساتها التي تروّج لها الجمعية من خلال نشاطاتها وورشات العمل التدريبية، ومن ثم يصبح الربط بين التطبيق العملي والنظري دليلاً واضحاً على أهمية الاستثمار برأس المال البشري ويعطي مثالاً رائداً للشركات التي تعمل في سورية، فشركة MTN استطاعت بفضل استثمارها الصحيح في مواردها البشرية الاستمرار بنجاحاتها حتى ضمن فترة الأزمة، وهي تتميز بولاء الموظفين لشركتهم ورضاهم الوظيفي فيها.

وبدوره أشاد مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون التنظيمية في شركة MTN أحمد رمضان بأهمية هذه الاتفاقية، مؤكداً أنها تندرج في إطار سعي شركة MTN لبناء شراكات حقيقية ومفيدة للمجتمع السوري، وبالشكل الذي يضمن الأداء المثالي والمؤسساتي لعمل الفريقين، وبالتالي توفير بيئة عمل مناسبة تتوافق تماماً مع أهم الأساليب المتبعة عالمياً في إدارة الموارد البشرية، وما تتطلبه المرحلة المقبلة في الاقتصاد السوري.

وأضاف رمضان: «حصلت شركة MTN سوريا مؤخراً على الجائزة الفضية في تقييم مؤسسة المستثمرون في الموارد البشرية، وفقاً للتقييم الخاص الذي تجريه هذه المؤسّسة، وهي إحدى أهم الشركات الاستشاريّة المختصّة بأبحاث الموارد البشريّة في العالم، وبذلك تكون MTN أول شركة في سورية تخضع لهذا التقييم، وتحصل بموجبه على هذا التقييم الدولي وبدرجة متفوّقة، الأمر الذي يدفعنا للعمل مع الهيئات السورية المتخصصة، والتي من شأنها أن تساهم في دفع عملنا في السوق السورية، وبالمقابل توفير الدعم المناسب لهذه الهيئات لتقوم بعملها بأفضل شكل ممكن».

كما تم الاتفاق ضمن حفل التوقيع على دعم شركة MTN لمشروعات جمعية الموارد البشرية الجديدة، التي تعتمد في جوهرها على تطوير وتنظيم مهنة إدارة الموارد البشرية حسب المعايير الدولية، بما يتناسب مع بيئة الأعمال السورية، انطلاقاً من إيمان الجمعية بأن عملية إعادة الإعمار تبدأ بإعمار العنصر البشري، وأن الاستثمار الصحيح هو الاستثمار في رأس المال البشري.