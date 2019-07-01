رئيس «الموساد»: دول عربية تسعى «سراً» إلى «تسوية واقعية» مع إسرائيل

قال رئيس جهاز «الموساد» الإسرائيلي، يوسي كوهين: إن مجموعة من الدول العربية تسعى «بشكل سري»، إلى التعاون وإيجاد «تسوية عادلة وواقعية» مع إسرائيل.

وأضاف كوهين، خلال مؤتمر هرتزيليا أمس: إن هناك فرصة نادرة، ربما تكون الأولى في التاريخ، للتوصل إلى اتفاق سلام شامل».

وصرح كوهين، بأن «هناك دولاً عربية تعترف اليوم بحق إسرائيل في الوجود، وتقيم معها علاقات تعاون، من خلال الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة»، لافتاً إلى أنه تقرر مؤخراً تجديد العلاقات بين إسرائيل وسلطنة عمان بعد علاقات سرية طويلة.

وأضاف كوهين: إن «معاهدات السلام بين إسرائيل ومصر والأردن هي معاهدات مستقرة منذ سنوات، وذات قيمة إستراتيجية، وقد انضمت بعض الدول الأخرى، بشكل سري، إلى الدائرة المهمة. إنها مجموعة من الدول الجادة التي تسعى إلى التعاون وإلى تسوية عادلة وواقعية للنزاعات»، وفق تعبيره.

وفي الملف الإيراني، قال كوهين: إنه على يقين من أن طهران مسؤولة عن الهجمات على ناقلات النفط في الخليج، وإن النظام الإيراني وافق على الهجمات، على حين تولى الحرس الثوري تنفيذها، مشدداً في هذا السياق على أن «الموساد» يقوم بدور كبير في «فضح المؤامرات» والعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات الاستخباراتية في جميع أنحاء العالم.

روسيا اليوم- معا