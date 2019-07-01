عربي ودولي

رئيس «الموساد»: دول عربية تسعى «سراً» إلى «تسوية واقعية» مع إسرائيل

الثلاثاء, 02-07-2019

قال رئيس جهاز «الموساد» الإسرائيلي، يوسي كوهين: إن مجموعة من الدول العربية تسعى «بشكل سري»، إلى التعاون وإيجاد «تسوية عادلة وواقعية» مع إسرائيل.
وأضاف كوهين، خلال مؤتمر هرتزيليا أمس: إن هناك فرصة نادرة، ربما تكون الأولى في التاريخ، للتوصل إلى اتفاق سلام شامل».
وصرح كوهين، بأن «هناك دولاً عربية تعترف اليوم بحق إسرائيل في الوجود، وتقيم معها علاقات تعاون، من خلال الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة»، لافتاً إلى أنه تقرر مؤخراً تجديد العلاقات بين إسرائيل وسلطنة عمان بعد علاقات سرية طويلة.
وأضاف كوهين: إن «معاهدات السلام بين إسرائيل ومصر والأردن هي معاهدات مستقرة منذ سنوات، وذات قيمة إستراتيجية، وقد انضمت بعض الدول الأخرى، بشكل سري، إلى الدائرة المهمة. إنها مجموعة من الدول الجادة التي تسعى إلى التعاون وإلى تسوية عادلة وواقعية للنزاعات»، وفق تعبيره.
وفي الملف الإيراني، قال كوهين: إنه على يقين من أن طهران مسؤولة عن الهجمات على ناقلات النفط في الخليج، وإن النظام الإيراني وافق على الهجمات، على حين تولى الحرس الثوري تنفيذها، مشدداً في هذا السياق على أن «الموساد» يقوم بدور كبير في «فضح المؤامرات» والعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات الاستخباراتية في جميع أنحاء العالم.
روسيا اليوم- معا

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 02-07-2019

قطع طرق وتدخل للجيش وقوات الأمن لإعادة فتحها … بعد أحداث دامية هزت منطقة الجبل قرارات حاسمة للمجلس الأعلى للدفاع اللبناني

الثلاثاء, 02-07-2019

شعبنا وقيادته أفشل ورشة البحرين التي جاءت كما توقعنا عقيمة المخرجات … اشتية: ما زلنا نرفض استلام أموالنا منقوصة وسندفع 60 بالمئة من الرواتب هذا الشهر

الثلاثاء, 02-07-2019

مجلس النواب الليبي يعلن النفير العام … قوات حفتر: سنشن غارات مكثفة على طرابلس

الثلاثاء, 02-07-2019

مفاوضات مصرية للتعاقد على مقاتلات صينية

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock