عزوز: كل محاولات العدو الصهيوني العدوانية لم تؤثر على قدرات الجيش

أكد المستشار برئاسة مجلس الوزراء عبد القادر عزوز، أمس، أن العدوان الصهيوني الأخير على الأراضي السورية، يعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً لسيادة سورية، وشدد على أن كافة محاولاته لم تؤثر على القدرات الدفاعية للجيش العربي السوري ولا على إرادة وعزيمة السوريين.

وقال عزوز في تصريح لقناة «إكسترا نيوز» المصرية ونقله موقع «اليوم السابع» الإلكتروني المصري: «إن النوايا العدوانية للكيان الصهيوني دائماً ما تستهدف المدنيين والأطفال، مستغلة انشغال الجيش العربي السوري في محاربة العشرات من التنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية».

وأضاف: إن الكيان الصهيوني يقوم بعمليات خاطفة وسريعة بزعم استهداف مواقع عسكرية إيرانية، على الرغم من أن الدولة السورية أكدت أكثر من مرة أن لا وجود لتشكيلات عسكرية إيرانية على أراضيها، وأنها مجرد ذرائع واهية، بدليل أن حصيلة العدوان الصهيوني الأخير شملت عدداً من المدنيين من بينهم أطفال، والعديد من الجرحى.

وكانت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدت بعد منتصف ليل (الأحد- الإثنين) لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية «إسرائيلية» باتجاه بعض المواقع العسكرية في حمص ومحيط دمشق.

وحول محافظة إدلب، لفت عزوز إلى أن الوضع في المحافظة له بعد سياسي ودولي، لتعدد الأطراف المتداخلة فيه، وبالتالي إجراءاتها تتم على مستوى عسكري فني تقني، ومستوى سياسي من خلال وجود تفاهمات، والاحتفاظ بحق الدولة السورية في تطبيق هذه التفاهمات، مع عدم السماح للإرهابيين باستغلالها لكسب أراض جديدة.