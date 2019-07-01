سورية

مباحثات مصرية مغربية تتصدرها الأزمة السورية

| وكالات

الثلاثاء, 02-07-2019

حضرت الأزمة السورية على رأس مباحثات أجراها وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة في القاهرة مع نظيره المصري سامح شكري.
وذكرت وكالة «د ب أ» الألمانية للأنباء، أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي وصل إلى القاهرة أمس، في زيارة قصيرة لمصر تستغرق عدة ساعات.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها: إن الوزير المغربي سيلتقي خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات من بينهم سامح شكري وزير الخارجية، لبحث ملف علاقات التعاون بين مصر والمغرب في كل المجالات وسبل تطويرها الفترة القادمة.
وأشارت إلى أن الوزير المغربي يستعرض خلال الزيارة آخر التطورات بالمنطقة، وعلى رأسها الأزمات في سورية وليبيا واليمن وعملية السلام.
جدير ذكره، أن لقاء بوريطة وشكري يأتي بعد عودة الأخير من زيارة إلى موسكو، أكد خلالها أن العلاقة المصرية الروسية، هي «شراكة إستراتيجية بين البلدين»، مؤكداً تقارب المواقف فيما يتعلق بالأزمة السورية.

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