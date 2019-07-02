الخميس انطلاق مهرجان السويداء الثقافي

تطلق وزارة الثقافة – مديرية الثقافة «مهرجان السويداء الثقافي» عند 12 ظهراً من يوم الخميس المقبل على مسرح المركز الثقافي في السويداء.

يتضمن حفل الافتتاح تكريم قامات فنية وأدبية من المحافظة: وهم فايز عز الدين، ريم الأطرش، وهيب سراي الدين، اعتدال شقير، خليل بيطار، جمال عباس، رفيق كفيري، قاسم وهب، حمد أشتي، محمد طربيه، زياد كرباج، فؤاد أبو عساف، معين العماطوري، سمير جبر، داوود رضوان.

وكما يتم افتتاح معارض «للفن تشكيلي – والأعمال التراثية»، ومعرض فني نتاج عمل الأطفال اليافعين ومعرض للكتاب بالإضافة للحفل الفني.

ويستمر المهرجان لغاية العاشر من الشهر الجاري ويتضمن عروضاً سينمائية ومسرحية وأمسيات تراثية وفنية وشعرية وزجلية وحفلات موسيقية وغنائية يشارك فيها عدد من مثقفي وشعراء وفناني المحافظة، وإطلاق مشروع المنبر الثقافي، ومشروع التشجيع على القراءة ومشروع رعاية الأطفال ذوي الإعاقة، ومشروع رعاية أبناء الشهداء.