رجل يلبس تنورة أثناء العمل

وصف موظفو شركة في هولندا زميلاً لهم، جاء إلى العمل مرتدياً تنورة، بالبطل وأشادوا بشجاعته.

وذكرت مجلة هولندية أن بيم ستينبرغن من مدينة هيلفيرسوم (21 عاماً) راجع قسم شؤون الموظفين في الشركة التي يعمل بها لمعرفة سبب عدم تمكنه من ارتداء سراويل قصيرة في العمل. فتبين أن السبب هو أن السراويل القصيرة مظهر لا يدل على الأناقة وفقاً لقسم شؤون الموظفين.

كما عرف ستينبرغن في القسم نفسه، أن ارتداء التنورة مسموح به شرط ألا تكون قصيرة جداً وإذا كانت الساقان بحالة جيدة.

واستعار الموظف الهولندي تنورة من إحدى صديقاته ولبسها وقدم بها إلى العمل. وكتب تعليقاً على الصورة: «إن الجميع ضحك. لكن زملائي لم يضحكوا علي، بل دهشوا كيف استطعت قلب الموقف».

وأضاف متباهياً: لقد وصفني الكثيرون بالبطل وأشادوا بشجاعتي.

ويعتقد الموظف الهولندي أن حظر السراويل القصيرة تخلف وخطوة إلى الوراء، وإذا لبس الرجال تنانير وكانوا يشعرون بها بالراحة فلا ينبغي على أحد حظر ذلك.