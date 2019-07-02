550 مليون ليرة إيرادات الجيولوجيا بحمص للعام الحالي … الرويشدي لـ« الوطن»: بلاغ لوزارة الزراعة تسبب بانخفاض الإنتاج وتناقص عدد المقالع العاملة بحسياء

بين مدير فرع حمص للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية علي الرويشدي لـ«الوطن» أن مجموع الإيرادات التي حققها فرع المؤسسة بحمص منذ بداية العام الجاري بلغ 550 مليون ليرة سورية لافتا إلى أن إنتاج فرع المؤسسة بحمص من الحصويات وصل إلى 750 ألف متر مكعب منذ بداية العام، وهذه الكمية تغطي حاجة السوق المحلية بالقطر.

وأشار الرويشدي إلى وجود 56 مقلعا مرخصا للحصويات يتبع للفرع في منطقة حسياء بريف حمص الجنوبي، 30 مقلعاً منها تعمل حالياً و10 مقالع منها متوقفة عن العمل لأسباب تخص أصحابها، و16 مقلعا متوقفاً عن العمل بسبب بلاغ وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي رقم 2600 المتضمن عدم تجديد أو منح رخص جديدة لمقالع الحصويات التي تقع على مسافة أقل من ألف متر عن مناطق الأشجار الحراجية والزراعية، لافتاً إلى أن ذلك تسبب بتناقص عدد المقالع العاملة شيئاً فشيئا بشكل تدريجي وانخفاض كميات الإنتاج، معتبراً أنه وفي حال تم العمل ببلاغ وزارة الزراعة ولم يتم إيجاد الحلول المناسبة لعمل مقالع الحصويات سيتناقص عددها خلال هذا العام إلى أن يصل في نهايته لنحو 5 مقالع فقط في حسياء.

وأوضح أنه ونتيجة لهذا البلاغ تم تشكيل لجنة مؤلفة من المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية ووزارة الزراعة والبيئة والجهات ذات الصلة للعمل على دراسة واقع الحال للمقالع التي توقفت بموجب هذا البلاغ والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمقالع المتوقفة وإمكانية عودتها للعمل والإنتاج، مشيراً إلى أن اللجنة توصلت مؤخراً إلى قرار يتضمن عودة جميع المقالع المتوقفة عن العمل والاستثمار على أن يطبق البلاغ على المقالع التي سيتم منحها تراخيص جديدة، مشيراً إلى أن القرار حالياً قيد الدراسة والتصديق في رئاسة الحكومة، آملا أن يبصر النور قريبا والموافقة على مضمون القرار.

وبين الرويشدي أنه من المتوقع أن يصل إنتاج الفرع من الحصويات في نهاية العام الجاري إلى ما يزيد على 1.5 مليون متر مكعب في حال لم يتم سحب التراخيص من المقالع العاملة حالياً وفق بلاغ وزارة الزراعة، لافتا إلى أنه يوجد لدى الفرع حالياً ما يقارب 100 طلب لمنح تراخيص جديدة أو تجديد تراخيص لمقالع حصويات في منطقة حسياء من غير الممكن منحها التراخيص لحين تصديق قرار اللجنة، ما يتيح عودة معظم المقالع للخدمة والاستثمار قبل نهاية العام الجاري.

وأشار إلى وجود مشروع قيد التنفيذ حالياً لتجهيز محطة لتفريغ مادة الحصويات من مقالع منطقة حسياء، وتحميل الحصويات على ظهر عربات السكك الحديدية ونقلها إلى عدة محافظات، موضحاً أنه من المتوقع أن يتم إنجاز هذا المشروع في نهاية العام الحالي بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 200 ألف طن.