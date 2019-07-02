سورية

توافق سوري إيراني عراقي على إنشاء ممر نقل بين الدول الثلاث

| وكالات

الأربعاء, 03-07-2019

أعلنت إيران، أمس، أن كلاً من دمشق وبغداد وطهران وافقوا على إنشاء ممر نقل متعدد الأوجه في مسير إيران والعراق وسورية وبالعكس.
وقال مساعد وزير الطرق وبناء المدن الإيراني شهرام آدم نجاد، وفق وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء: «نظراً إلى الإمكانيات الموجودة نتيجة الاتفاقيات الثنائية بين إيران والعراق وسورية وكذلك أفق زيادة التبادل بين هذه الدول في المستقبل، سنشهد مرحلة جديدة من ازدهار التجارة بين الدول الثلاث».
ونوه آدم نجاد إلى أنه من الضروري أن تنسق الأجهزة المعنية في إيران والعراق وسورية حول تسهيل النقل والشحن ودعم حضور القطاعات الخاصة لاسيما شركات النقل الدولي وشركات النقل والسفر.
وأوضح المسؤول الإيراني، أن وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية قامت بمتابعات حثيثة عبر القنوات الدبلوماسية، خلال الأشهر الماضية، من أجل عقد أول اجتماع ثلاثي للتعاون في مجال النقل بين إيران والعراق وسورية.
وأضاف: وبالنظر إلى رغبة الجانبين العراقي والسوري، عقدت هذه الدول أول اجتماع للتعاون وتضافر الجهود بين الأطراف الثلاثة، حيث تحققت نتائج مثمرة من هذا الاجتماع، وبناء على ذلك وافقت الدول الثلاث على إنشاء ممر نقل متعدد الأوجه في مسير إيران والعراق وسورية وبالعكس.
وفي الـ18 من أيار الماضي عقد في دمشق اجتماع عسكري سوري إيراني عراقي، أجرى عقبه نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع العماد علي عبدالله أيوب ورئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي، ورئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري الغانمي مؤتمرا صحفيا مشتركا.
وأكد الغانمي في مؤتمر صحفي مشترك حينها، أنه «ستشهد الأيام القليلة القادمة فتح المنفذ الحدودي واستمرار الزيارات والتجارة بين البلدين وقد تم تشكيل لجان من الطرفين»، واعتبرت وكالة «أ ف ب» للأنباء أن حديث الغانمي إشارة إلى معبر البوكمال- الوليد.

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