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المستشار الإقليمي لـ«إيسكوا»: ظهور المسلحين ساهم في ارتفاع العنف ضد المرأة

| محمد منار حميجو

الأربعاء, 03-07-2019

اعتبر المستشار الإقليمي لقضايا المساواة بين الجنسين في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة «إيسكوا» أكرم خليفة أن ظهور الجماعات المسلحة ساهم في ارتفاع نسبة العنف ضد المرأة، لأنها لا تتعامل مع سلطة القانون الوطني وبالتالي تقوم بالعديد من الانتهاكات والجرائم، مضيفاً: اليوم نشاهد العديد من أشكال العنف التمييزية مثل ما حدث في سورية والعراق. وعقدت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بمشاركة الـ«إيسكوا» ورشة عمل حول التصدي للعنف ضد المرأة بحضور ممثلين عن وزارات معنية في هذا الموضوع.
وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش الورشة أكد خليفة أن دور «إيسكوا» التصدي لهذه الآفات بتقديم المشورة والعون الفني والتقني للدول ومنها الدولة السورية عبر قوانين وسياسات وبرامج وإستراتيجيات، مشيراً إلى عقد اتفاقية بينها وبين سورية تأتي في إطار تعاون فني لمدة سنتين.
واعتبر خليفة أن غياب الدولة عن منطقة معينة بسبب مشاكل يعتبر عائقاً للدولة نفسها وللجهات المتداخلة الأخرى بما فيها الأممية بتقديم العون الغذائي والإنساني.

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