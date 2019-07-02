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سيدي: 90 بالمئة من طلبات تمويل المشاريع وهمية وتتجاوز الحاجة الفعلية بعشرات الأضعاف!

| عبد الهادي شباط

الأربعاء, 03-07-2019

كشف مدير عام المصرف الصناعي عمر سيدي أنه تم منح 290 قرضاً بقيمة 3.2 مليارات ليرة خلال 11 شهراً، منها 281 تنموياً بقيمة 2.8 مليار ليرة، ما يعني أن نسبة القروض التنموية 87.5 بالمئة من إجمالي قيمة الممنوحة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح سيدي أنه لدى مراجعة شريحة واسعة من طلبات القروض التنموية المقدمة للمصرف تبين أن 90 بالمئة من التمويلات التي تم طلبها تتجاوز الحاجة الفعلية وطاقة المشروع وحدوده بعشرات الأضعاف ومعظم دراسات الجدوى الاقتصادية وهمية وغير دقيقة.
واعتبر سيدي أن إعداد هذه الدراسات تنم عن جهل ويتم انجازها من غير مختصين، مؤكداً أن الغاية منها تعظيم طاقة المشروع للحصول على أكبر قدر ممكن من التمويل. ورأى سيدي أن الكثير من هذه المشاريع التي يتقدم بها طالبو القروض التنموية تكون غطاء للحصول على قرض له غايات مختلفة عن تمويل المشروع، ومثال على ذلك من الممكن أن يكون الغرض الحقيقي من طلب القرض شراء منزل.

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