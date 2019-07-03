براد بيت: مكاني لم يعد أمام الكاميرات

أدلى الفنان الأميركي براد بيت بتصريح صدم متابعيه قائلاً: إنه مع تقدمه في العمر، يكون سعيداً بتمرير المسؤولية إلى ممثلين أصغر سناً، كما أنه في كثير من الأحيان في هذه الأيام أقل ظهوراً أمام الكاميرات.

وتابع: أعتقد أن التمثيل الآن لعبة الرجال الأصغر سناً بشكل عام، لا لأنه لا توجد أدوار ملائمة للرجال الأكبر سناً، أنا فقط أشعر أن اللعبة نفسها تتحرك بشكل طبيعي، وسيكون هناك اختيار انتقائي لكل شيء، مكاني لم يعد أمام الكاميرات كلما تقدمت بالعمر».