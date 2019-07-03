الحوامل يحتجن إلى تناول فيتامين «د»

كشفت دراسة جديدة أن الأطفال المولودين بمستويات منخفضة من فيتامين «د»، معرضون لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم غير الصحي.

ووجدت النتائج أن الأطفال الذين يكون فيتامين «د» لديهم، دون المستوى الكافي عند الولادة، هم الأكثر عرضة بنسبة 60 بالمئة للإصابة بارتفاع ضغط الدم الانقباضي بين سن السادسة والثامنة عشرة.

وإذا لم تحصل أم الطفل على كمية كافية من الفيتامين «د» من الطعام أو التعرض لأشعة الشمس أو عن طريق المكملات الغذائية أثناء الحمل، فلن يتمكن الجنين من امتصاص الكالسيوم الذي يحتاج إليه لتطوير عظام قوية.

ويمكن أن تكون لنقص الفيتامين «د» آثار كارثية في صحة القلب في وقت لاحق من الحياة أيضا، ما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التي تعد القاتل رقم واحد في الولايات المتحدة.

ويوجد ما لا يقل عن 30 فيتاميناً ومعادن أساسية لا يستطيع الجسم إنتاجها من تلقاء نفسه، إلا أنه يحتاجها حتى يعمل بشكل صحيح، من بينها فيتامين «د».

وتشير العديد من الأبحاث إلى أن فوائد فيتامين «د» قد تتجاوز العظام القوية، وتم ربط المستويات الكافية منه بانخفاض مخاطر الإصابة بسرطانات القولون والبروستات والثدي، ومرض السكري والتصلب المتعدد، إضافة إلى تحسين وظائف المزاج والرئة، كما يبدو أن فيتامين «د» يساعد في الحفاظ على ضغط دم صحي لدى البالغين.

وتتبع الباحثون من جامعة جونز هوبكنز، ما مجموعه 775 طفلاً أميركياً منذ ولادتهم حتى بلوغهم سن 18 عاماً، وقاموا بقياس مستويات فيتامين «د» في الدم من الحبال السرية للأطفال حديثي الولادة، ثم واصلوا أخذ عينات الدم إلى غاية سن 18 عاماً، إضافة إلى أخذ قياسات ضغط الدم.

ووجد الباحثون أن الأطفال الذين يملكون مستوى منخفضاً من فيتامين «د» عند الولادة، كانوا عرضة لارتفاع ضغط الدم بين سن 6 و18 عاماً.

وعلى وجه الخصوص، كانوا أكثر عرضة للضغوط الانقباضية العالية، حيث إن الضغط الانقباضي هو الرقم الأعلى في ضغط الدم.