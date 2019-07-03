مزارعو السويداء متخوفون من انخفاض إنتاج التفاح

بعد أن شهد موسم التفاح في السويداء غزارة كبيرة في الإنتاج خلال العام الماضي اشتكى كثير من مزارعي التفاح لهذا العام من انخفاض ملحوظ في نسبة الإزهار بشكل كبير وخصوصاً لصنف غولدن ديليشس الأمر الذي زاد تخوفهم من نتائج ذلك الانخفاض على مردودية الإنتاج وخاصة أن كثيراً منهم عجز عن تصريف المنتج بعد إغلاق الكثير من الأسواق الخارجية أمام إنتاجهم ومعاناتهم من عدم القدرة على تسديد تكاليف الإنتاج للموسم السابق متسائلين: كيف سيتم تسديد ما يترتب عليهم من أعباء مالية في العام الحالي مع انخفاض كمية الإنتاج؟

مدير زراعة السويداء أيهم حامد أكد لـ«الوطن» أنه جرى مناقشة هذه الحالة مع مركز بحوث التفاحيات في السويداء وتم تحديد الأسباب التي جرى حصرها بطبيعة الصنف التي تأثرت بكميات الأمطار وسوء توزعها ودرجات الحرارة في العام السابق والتي أثرت مباشرة بانخفاض المحتوى الرطوبي للتربة إضافة إلى العوامل الجوية التي بينت ومن خلال القراءات المناخية أن توقف الأمطار الفعال بدءاً من شهر آذار والذي أدى إلى زيادة التبخر وانخفاض المحتوى الرطوبي الذي كان له التأثير بالضرورة في نمو الأشجار وفي قدرتها على امتصاص العناصر الغذائية والذي ينعكس بدوره على الإنتاج وتمايز البراعم الزهرية.

وأشار حامد إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير من (فلاحة- عزق- مكافحة- تسميد- تقليم) أدى إلى عزوف الفلاحين عن تنفيذ بعض العمليات الزراعية المؤثرة بشكل واضح في قوة نمو الأشجار وتحسين حالتها الغذائية وبالتالي تأثيرها في الإنتاج وتمايز البراعم الزهرية يضاف إليها التأخير في قطاف الثمار عن الموعد الأمثل أدى إلى عدم اكتمال نضج البراعم الزهرية وقلة تفتحها وبالتالي انخفاض الإنتاج.