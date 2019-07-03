شؤون محلية

مزارعو السويداء متخوفون من انخفاض إنتاج التفاح

| السويداء- عبير صيموعة

الخميس, 04-07-2019

بعد أن شهد موسم التفاح في السويداء غزارة كبيرة في الإنتاج خلال العام الماضي اشتكى كثير من مزارعي التفاح لهذا العام من انخفاض ملحوظ في نسبة الإزهار بشكل كبير وخصوصاً لصنف غولدن ديليشس الأمر الذي زاد تخوفهم من نتائج ذلك الانخفاض على مردودية الإنتاج وخاصة أن كثيراً منهم عجز عن تصريف المنتج بعد إغلاق الكثير من الأسواق الخارجية أمام إنتاجهم ومعاناتهم من عدم القدرة على تسديد تكاليف الإنتاج للموسم السابق متسائلين: كيف سيتم تسديد ما يترتب عليهم من أعباء مالية في العام الحالي مع انخفاض كمية الإنتاج؟
مدير زراعة السويداء أيهم حامد أكد لـ«الوطن» أنه جرى مناقشة هذه الحالة مع مركز بحوث التفاحيات في السويداء وتم تحديد الأسباب التي جرى حصرها بطبيعة الصنف التي تأثرت بكميات الأمطار وسوء توزعها ودرجات الحرارة في العام السابق والتي أثرت مباشرة بانخفاض المحتوى الرطوبي للتربة إضافة إلى العوامل الجوية التي بينت ومن خلال القراءات المناخية أن توقف الأمطار الفعال بدءاً من شهر آذار والذي أدى إلى زيادة التبخر وانخفاض المحتوى الرطوبي الذي كان له التأثير بالضرورة في نمو الأشجار وفي قدرتها على امتصاص العناصر الغذائية والذي ينعكس بدوره على الإنتاج وتمايز البراعم الزهرية.
وأشار حامد إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير من (فلاحة- عزق- مكافحة- تسميد- تقليم) أدى إلى عزوف الفلاحين عن تنفيذ بعض العمليات الزراعية المؤثرة بشكل واضح في قوة نمو الأشجار وتحسين حالتها الغذائية وبالتالي تأثيرها في الإنتاج وتمايز البراعم الزهرية يضاف إليها التأخير في قطاف الثمار عن الموعد الأمثل أدى إلى عدم اكتمال نضج البراعم الزهرية وقلة تفتحها وبالتالي انخفاض الإنتاج.

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