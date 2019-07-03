تواصل الإدانات العربية والدولية للعدوان الصهيوني على سورية … المطران حنا: أثق بانتصارها… وقيادات فلسطينية: محاولة فاشلة للنيل من صمودها

استنكر رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا اللـه حنا أمس «العدوان الصهيوني» الأخير على الأراضي السورية، ولفت أن الاعتداءات «الإسرائيلية» المتكررة تأتي بعد إخفاق المؤامرة الكونية على سورية، على حين أكدت قيادات تحالف قوى المقاومة الفلسطينية أن العدوان هو محاولة فاشلة للنيل من انتصارات وصمود الجيش العربي السوري.

وفي بيان نقلته وكالة «سانا» للأنباء استنكر المطران حنا العدوان الصهيوني، مؤكداً أن الاعتداءات «الإسرائيلية» المتكررة تأتي بعد إخفاق المؤامرة الكونية على سورية.

وقال المطران حنا: «إن العدوان الصهيوني الهمجي على سورية هو عدوان على فلسطين وكل الأحرار من أبناء الأمة العربية»، مشيراً إلى أن المتآمرين على فلسطين وعاصمتها القدس هم ذاتهم المتآمرون على سورية التي بدأت تستعيد عافيتها بعد ما حققته في مواجهة أعدائها».

وأكد المطران حنا تضامن الشعب الفلسطيني مع سورية وشعبها لأنها قلب العروبة النابض التي تبنت القضية الفلسطينية منذ عام 1948 وما زالت تدافع عنها حتى اليوم، مشدداً ضرورة التصدي للمؤامرات والمخططات المشبوهة التي تستهدف فلسطين وشعبها وقضيتها العادلة وسورية الصامدة بوجه العدوان.

وأعرب المطران حنا في الوقت ذاته عن الثقة بأن سورية ستنتصر على كل أعدائها وتبقى موحدة قوية أبية مقاومة للاستعمار والاحتلال.

وكانت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدت ليل الأحد- الإثنين لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية «إسرائيلية» باتجاه بعض المواقع في حمص ومحيط دمشق، ما أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين بينهم طفل وإصابة آخرين في بلدة صحنايا بريف دمشق.

بموازاة ذلك، استنكرت قيادات تحالف قوى المقاومة الفلسطينية في سورية ولبنان وغزة، في بيان تلقت «الوطن» نسخة منه، العدوان الصهيوني الغاشم على الجمهورية العربية السورية الذي استهدف عدداً من الأبرياء من أبناء الشعب العربي السوري الشقيق.

واعتبر البيان، أن العدوان محاولة فاشلة ويائسة من العدو الصهيوني للنيل من انتصارات وصمود الجيش العربي السوري وتصديه الباسل لآلة العدوان والدمار الصهيو – أميركية.

وقال: «إننا في قيادة تحالف قوى المقاومة الفلسطينية وانطلاقاً من التزامنا خيار المقاومة نهجاً ومحوراً والذي تشكل سورية أحد ركائزه الأساسية، نؤكد على قوة محور المقاومة وقدرته على إسقاط كافة المخططات التآمرية من صفقة القرن التي شكل مؤتمر البحرين بالأمس القريب إحدى حلقاتها الفاشلة».

وأضاف: «إننا على يقين من تحقيق الانتصار لشعبنا الفلسطيني بالتحرير والعودة ولأمتنا العربية والإسلامية بالتحرر والتقدم والازدهار».

وفي سياق متصل، أدان رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التشيكية السورية ستانيسلاف غروسبيتش في تصريح نقلته «سانا»، العدوان «الإسرائيلي» على سورية، مشدداً على أنه يمثل كما الاعتداءات السابقة خرقاً فظاً للقانون الدولي.

وقال غروسبيتش: إنه «لا يمكن القبول بهذا العدوان تحت أي مبرر»، مؤكداً أن الهدف الوحيد من مثل هذه الاعتداءات هو ترهيب المدنيين ومحاولة عرقلة الجهود التي يقوم بها الجيش العربي السوري لإلحاق الهزيمة الشاملة بقوى الإرهاب في سورية.

وأشار غروسبيتش إلى أن عدوانية كيان الاحتلال «الإسرائيلي» تعكس الجوهر الحقيقي للنظام الصهيوني وتظهر أيضاً شذوذ الصهيونية فكراً وممارسة، معتبراً أن ما يقوم به هذا الكيان من استهداف وقتل للمدنيين والأطفال يمثل جريمة ضد الإنسانية واستمراراً للأعمال الإجرامية التي يمارسها في المنطقة.