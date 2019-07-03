«قسد» تخطتف عناصر «دفاع وطني» بالقامشلي

في تطور ينذر بتصعيد الموقف في مدينتي الحسكة والقامشلي، أقدمت ميليشيا «قسد»، بدعم وتحرض من داعميها، على اختطاف عناصر من قوات الدفاع الوطني الرديفة للجيش السوري، في مدينة القامشلي.

وشهدت المدينة أقصى شمال شرق البلاد في ريف الحسكة، توتراً شديداً على خلفية عملية الخطف، حسبما ذكرت مواقع إلكترونية داعمة للتنظيمات الإرهابية، والميليشيات المسلحة وما يسمى «المعارضة».

ولصب الزيت على نار التوتر المفتعل، استولى مسلحو «با يا دا» خلال اليومين الماضيين، على أحد مباني شركة الكهرباء بحي «النشوة فيلات» جنوب مدينة الحسكة، وفق ما ذكرت المواقع المعارضة، وقاموا بتحويل المبنى إلى ما يشبه المركز الصحي.