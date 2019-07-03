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ربط المراكز الحيوية من مرافئ ومطارات في سورية وإيران والعراق … اجتماع ثلاثي في طهران في المجال السككي

| محمود الصالح

الخميس, 04-07-2019

أكد مدير مؤسسة خطوط السكك الحديدية في إيران سعيد رسولي أنه وخلال الاجتماع الثلاثي بين سورية والعراق وإيران تمت مناقشة مشروع ربط ميناء الإمام الخميني الواقع على الجانب الإيراني من شط العرب مع ميناء اللاذقية، مشيراً إلى مشروع ربط مدينتي شلمجة الإيرانية والبصرة العراقية وسيكتمل بربط شلمجة بميناء الإمام الخميني ثم مع البصرة فميناء اللاذقية.
وبحث مدير عام المؤسسة العامة للسكك الحديدية نجيب الفارس مع نظيريه الإيراني رسولي والعراقي طالب جواد كاظم في الاجتماع الذي عقد في طهران سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال ربط السكك الحديدية وزيادة الترانزيت.
وأكد مصدر في وزارة النقل أن الخطة تتضمن تنفيذ وربط المراكز الحيوية من مرافئ ومطارات ومناجم ومصافي نفط ومدن صناعية وفعاليات اقتصادية تجارية وسياحية وتأهيل وتطوير الخطوط الحديدية القديمة.
وأشار المصدر إلى أن تنفيذ هذه الخطة يؤدي لزيادة إيرادات الخطوط الحديدية السورية من حجم نقل البضائع الداخلي بين مختلف الفعاليات الاقتصادية والصناعية والمرافئ.

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