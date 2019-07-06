تحركات مكوكية والشمالي مدرب لكرة الطليعة

حملة انتقادات واسعة طالت مدرب الفريق السابق ماهر بحري بعد خسارة الفريق نهائي الكأس أمام الوثبة وحمّلته جماهير النادي أسباب الخسارة وزادت الانتقادات بشكل واسع بعد ابتعاده عن الفريق بشكل مفاجئ وتوقيعه عقداً رسمياً مع نادي تشرين بعد أن تم الاتفاق المباشر بينه وبين مدير كرة الطليعة فضل النايف على تجديد عقده مع الطليعة موسماً جديداً ولكن شيئاً ما حصل تضاربت فيه الأقاويل بين الطرفين، ما خلق فوضى إدارية عصفت بالنادي على اعتبار أن البحري حدد قائمة لاعبين وطالب الإدارة بفتح باب الحوار معهم.

الشمالي مدرب للفريق

تحركات سريعة وسرية قامت بها إدارة النادي لاستقطاب مدرب للفريق وبعد حوار قصير مع الكابتن عمار شمالي تم الاتفاق بين الطرفين على أن يتولى الكابتن عمار تدريب فريق الطليعة لموسمين متتاليين وتم التوقيع الرسمي مساء الأربعاء في مقر النادي، وقد علمنا أن الشمالي سيعيد هيكلة الفريق وأن أكثر من لاعب سيتم الاستغناء عن خدماته لأسباب مختلفة، وسارعت إدارة الطليعة بعد التوقيع للشمالي للبحث عن لاعبين جدد وقد تواصلت مع مجموعة لاعبين مميزين وسيتم الإعلان عنهم في القريب العاجل وقد علمنا أن عدة لاعبين مميزين سيوقعون على عقود الطليعة وقد يتم ذلك يوم غد تحديداً.

رئاسة النادي

كما كان متوقعاً وحسب المعلومات التي وصلتنا قبل نهائي الكأس أن بقاء المهندس خالد زكية رئيساً للنادي مرتبط بلقب كأس الجمهورية وبالفعل ما إن وصل الزكية إلى حماة حتى نشر على صفحته الشخصية خبر استقالته وعزاها لأسباب صحية، ولكن هذه الاستقالة لم تصل حتى كتابة هذه السطور إلى فرع تنفيذية حماة وتأخيرها قد يعرقل سير العمل في مرحلة تحسب فيها كل دقيقة وقد علمنا من مصادر مؤكدة أن المهندس مصطفى شعيرة سيتولى مهمة رئاسة النادي خلفاً للزكية والمسألة كما أكد لنا أحد أعضاء إدارة النادي هي مسألة وقت ليس إلا.