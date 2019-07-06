تحضيرات ناشئي السلة «10 على 10» وعمل جراحي لأحد اللاعبين

زحمة سلوية تشهدها رياضتنا هذه الأيام، فمنتخب السيدات سيشارك في بطولة غرب آسيا التي ستقام في الأردن، ومنتخب الناشئين يستعد هو الآخر للمشاركة في الدورة الدولية الودية التي ستقام في مدينة زانجان الإيرانية أواخر الشهر الجاري، وبين هاجس الفوز والنتائج المقنعة، وبين دواعي الظهور بمستوى فني يلامس الطموح ويقارب الآمال، تبقى سلتنا أسيرة الترقب والحذر والتوجس خيفة من نكسات جديدة لم تعد تتحملها، ولكن عندما يجد الجد، وتدور رحى الاستحقاقات القادمة، تتعطل كل لغات النقد والإشارة إلى السلبيات والثغرات، وتتحرك حروف التفاؤل والأمل مشكّلة لوحات دعاء وتضرع أن يحالفنا التوفيق والنجاح، وأن ننال قسطاً كافياً من الحظوظ وحسن الطالع.

تحضيرات

بدأت استعدادات منتخب الناشئين تحت 17سنة منذ خمسة عشر يوماً في صالة الفيحاء بعشرين لاعباً مثّلوا جميع الأندية، تحت إشراف المدرب الوطني إياد عبد الحي الذي ارتأى ضرورة رفع الحمل التدريبي للاعبين إلى حصتين صباحية ومسائية بهدف الوصول بالمنتخب إلى مرحلة فنية متقدمة تؤهله للمنافسة في الدورة التي تضم منتخبات قوية وفرقاً إيرانية عريقة.

استغناء واعتذار

لم تمض سوى بضعة أيام على بدء معسكر المنتخب حتى تقدم لاعبان باعتذار عن متابعة المعسكر نظراً لالتزامهما بالامتحانات الدراسية في المرحلة التكميلية، وقد قدر اتحاد السلة ظروفهما، ووافق على اعتذارهما، بالمقابل قام الجهاز الفني بعد مرور فترة تجريبية جيدة للاعبي المنتخب بالاستغناء عن ثلاثة لاعبين، وهم: (جورج قريط، راغب الجبة، أنس ياغي) لكون انتقاء اللاعبين يتم عبر معيار القامة الطويلة والمميزة والموهوبة.

الباب مفتوح

مدرب المنتخب أكد لـ«الوطن» أن هذه المشاركة مفيدة للمنتخب، ولكونها بطولة ودية، فإن باب المنتخب سيكون مفتوحاً أمام أي لاعب يثبت مقدرته على تقديم الأفضل للمنتخب بعيداً عن المحسوبيات والواسطات.

عمل جراحي

لم يكمل لاعب المنتخب ونادي اليرموك (هوفيك كلزي) مرانه يوم الخميس الفائت حتى بدأت علامات التعب والإعياء بادية عليه، سرعان ما تطورت حالته حتى تفاقمت الأمور أكثر وخرجت من سيطرة معالج المنتخب خالد ظاظا الذي طلب نقل اللاعب المذكور إلى أقرب مستشفى، وبعد إجراء الفحوصات الطبية تبين أن لديه التهاباً في الزائدة الدودية، وأدخل فوراً لغرفة العمليات وأجريت له عملية جراحية تكللت بالنجاح، وكان لمتابعة أمين سر اتحاد السلة دانيال ذو الكفل ومدرب المنتخب إياد عبد الحي الأثر الإيجابي في تخفيف حدة الألم لديه.

زيارة وحجز

صباح يوم الجمعة الفائت قام الدكتور ماهر خياطة نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام بزيارة إلى مشفى ابن النفيس للاطمئنان على صحة اللاعب، كما قام في بادرة طيبة بحجز لأهل اللاعب الذين جاؤوا من حلب للاطمئنان على صحة ابنهم في فندق الهدف.