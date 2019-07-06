وزيران ومحافظ في حصاد القمح … 70 حصادة بعضها يعاني من نقص المازوت

تفقد وزيرا الزراعة والتجارة الداخلية ومحافظ ريف دمشق عملية تسليم الحبوب في الغزلانية واطلعوا على عملية الحصاد في ريف دمشق واستمعوا لمطالب الفلاحين والمشكلات التي تواجههم في عملية الحصاد

وتوقع مدير زراعة ريف دمشق عرفان زيادة أن يصل إنتاج محافظة ريف دمشق من القمح إلى 45 ألف طن هذا العام مبيناً أن عمليات الحصاد في المحافظة مستمرة لما يقارب الشهر.

وقال زيادة في تصريح لـ«الوطن»: إن الكميات المزروعة من القمح في ريف دمشق تصل إلى 16 ألف هيكتار بين قمح مروي وبعل مبيناً أن حصاد الأقماح بدأ منذ أيام وذلك بعد الانتهاء من حصاد محصول الشعير الذي تضمن زراعة 10 آلاف هيكتار تتوضع في مناطق الكسوة وقطنا وحران العواميد ودوما والقطيفة.

ولفت زيادة إلى أن جولة وزيري الزراعة والتجارة الداخلية ومحافظ الريف تأتي للاطلاع على واقع استلام الأقماح مبيناً أن الفلاحين طالبوا بالسماح بتوريد الأقماح والاكتفاء بالكشف الحسي من دون إبراز شهادة المنشأ أو مستند حيازة لأن ذلك يسهل لهم عمليات توريد الأقماح مبيناً أن مؤتمر الحبوب استثنى الفلاح من الترخيص الزراعي لكن يجب أن تكون الأرض مملوكة من الفلاح وليست أملاك دولة وذلك من المزارعين الفرديين أما المزارعون التعاونيون فيكتفى ببيان من الجمعية التعاونية.

محافظ الريف وعد الفلاحين بتأمين مادة المحروقات للحصادات كما وعد وزير الزراعة الفلاحين بالتواصل مع وزارة الموارد المائية لتعزيل أقنية الري.

وأشار مدير زراعة الريف إلى أن عمليات توريد الحبوب تتم بسلاسة ومن دون أي عوائق.

وأكد محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم في تصريح له أن عمليات الحصاد تتم بسلاسة متوقعاً أن تصل كميات الأقماح إلى أكثر من خمسة أضعاف مما تم إنتاجه العام الماضي مبيناً أن ارتفاع كمية الإنتاج لن يؤدي إلى أي عوائق أمام تسليم الإنتاج وتسهيل الإجراءات أمام الفلاحين مؤكداً أن الجولة تأتي لحلحلة أي عوائق تواجه الفلاحين تحت عنوان الحل على أرض الواقع.

ونفى محافظ الريف التقصير في توزيع مادة المحروقات على الفلاحين مؤكداً أن السبب يعود إلى ارتفاع كمية الأراضي المزروعة أكثر ما هو مخطط مما يتطلب كميات إضافية غير ملحوظة في الخطة الموضوعة التي تلحظ كميات من المحروقات لـ30 حصادة على حين في الريف حالياً يوجد 70 حصادة تعمل في آن واحد مما يتطلب كميات إضافية من مادة المازوت مبيناً أنه تم التوجيه للتواصل المباشر مع محروقات ريف دمشق لتفادي النقص مؤكداً تخصيص كمية تعادل ضعف كمية الشهر الماضي.