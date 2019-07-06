شؤون محلية

وزيران ومحافظ في حصاد القمح … 70 حصادة بعضها يعاني من نقص المازوت

| عبد المنعم مسعود

الأحد, 07-07-2019

تفقد وزيرا الزراعة والتجارة الداخلية ومحافظ ريف دمشق عملية تسليم الحبوب في الغزلانية واطلعوا على عملية الحصاد في ريف دمشق واستمعوا لمطالب الفلاحين والمشكلات التي تواجههم في عملية الحصاد
وتوقع مدير زراعة ريف دمشق عرفان زيادة أن يصل إنتاج محافظة ريف دمشق من القمح إلى 45 ألف طن هذا العام مبيناً أن عمليات الحصاد في المحافظة مستمرة لما يقارب الشهر.
وقال زيادة في تصريح لـ«الوطن»: إن الكميات المزروعة من القمح في ريف دمشق تصل إلى 16 ألف هيكتار بين قمح مروي وبعل مبيناً أن حصاد الأقماح بدأ منذ أيام وذلك بعد الانتهاء من حصاد محصول الشعير الذي تضمن زراعة 10 آلاف هيكتار تتوضع في مناطق الكسوة وقطنا وحران العواميد ودوما والقطيفة.
ولفت زيادة إلى أن جولة وزيري الزراعة والتجارة الداخلية ومحافظ الريف تأتي للاطلاع على واقع استلام الأقماح مبيناً أن الفلاحين طالبوا بالسماح بتوريد الأقماح والاكتفاء بالكشف الحسي من دون إبراز شهادة المنشأ أو مستند حيازة لأن ذلك يسهل لهم عمليات توريد الأقماح مبيناً أن مؤتمر الحبوب استثنى الفلاح من الترخيص الزراعي لكن يجب أن تكون الأرض مملوكة من الفلاح وليست أملاك دولة وذلك من المزارعين الفرديين أما المزارعون التعاونيون فيكتفى ببيان من الجمعية التعاونية.
محافظ الريف وعد الفلاحين بتأمين مادة المحروقات للحصادات كما وعد وزير الزراعة الفلاحين بالتواصل مع وزارة الموارد المائية لتعزيل أقنية الري.
وأشار مدير زراعة الريف إلى أن عمليات توريد الحبوب تتم بسلاسة ومن دون أي عوائق.
وأكد محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم في تصريح له أن عمليات الحصاد تتم بسلاسة متوقعاً أن تصل كميات الأقماح إلى أكثر من خمسة أضعاف مما تم إنتاجه العام الماضي مبيناً أن ارتفاع كمية الإنتاج لن يؤدي إلى أي عوائق أمام تسليم الإنتاج وتسهيل الإجراءات أمام الفلاحين مؤكداً أن الجولة تأتي لحلحلة أي عوائق تواجه الفلاحين تحت عنوان الحل على أرض الواقع.
ونفى محافظ الريف التقصير في توزيع مادة المحروقات على الفلاحين مؤكداً أن السبب يعود إلى ارتفاع كمية الأراضي المزروعة أكثر ما هو مخطط مما يتطلب كميات إضافية غير ملحوظة في الخطة الموضوعة التي تلحظ كميات من المحروقات لـ30 حصادة على حين في الريف حالياً يوجد 70 حصادة تعمل في آن واحد مما يتطلب كميات إضافية من مادة المازوت مبيناً أنه تم التوجيه للتواصل المباشر مع محروقات ريف دمشق لتفادي النقص مؤكداً تخصيص كمية تعادل ضعف كمية الشهر الماضي.

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