شؤون محلية

دراسة لاستثمار الأكشاك ومنطقة الكورنيش البحري بالكامل

الأحد, 07-07-2019

نبين لكم ما يلي:
إشارة إلى كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 11532/1 تاريخ 10/9/2017 المتضمن وجود بعض الاستثمارات الممنوحة في الحدائق العامة والحرص على إرساء أطر الهندسة المكانية والاقتصادية والاستثمار الأمثل للموارد المتوافرة، وإلى كتاب السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم 3883/ص/د/1 تاريخ 15/8/2018 المتضمن إعادة الحدائق والمسطحات الخضراء إلى الغاية التي وجدت من أجلها صدر قرار مجلس مدينة طرطوس رقم 11 تاريخ 14/1/2019 المتضمن عدم الموافقة على أي ترخيص جديد في جميع حدائق المدينة بما فيها المروج الخضراء على الكورنيش البحري وعدم الموافقة على تجديد أي استثمار ينتهي فيها وعليه قامت المدينة بتشميع الأكشاك المنتهية العقود على الكورنيش البحري كما يقوم مجلس المدينة حالياً بإعداد دراسة لتقديم رؤية لاستثمار هذه الأكشاك ومنطقة الكورنيش البحري بالكامل.

رئيس مجلس مدينة طرطوس
القاضي محمد خالد زين

مقالات ذات صلة

الأحد, 07-07-2019

شركات رفضت تمديد الكبل البحري بين سورية وقبرص نتيجة الحصار على سورية … الخطيب لـ«الوطن»: خطة تحسين الإنترنت على طاولة التنفيذ ونظام الباقات ما زال قيد الدراسة

الأحد, 07-07-2019

رفع رسوم العبور الجوي للطيران المدني 50 بالمئة عما كانت عليه … زيدان: 3 ملايين دولار إيرادات العبور خلال النصف الأول من العام الحالي

الأحد, 07-07-2019

الكليات مسؤولة عن المخالفات … بشارة: إيرادات تفوق 100 مليون سنوياً من المقاصف للجامعة

الأحد, 07-07-2019

وزيران ومحافظ في حصاد القمح … 70 حصادة بعضها يعاني من نقص المازوت

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock