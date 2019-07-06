دراسة لاستثمار الأكشاك ومنطقة الكورنيش البحري بالكامل

نبين لكم ما يلي:

إشارة إلى كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 11532/1 تاريخ 10/9/2017 المتضمن وجود بعض الاستثمارات الممنوحة في الحدائق العامة والحرص على إرساء أطر الهندسة المكانية والاقتصادية والاستثمار الأمثل للموارد المتوافرة، وإلى كتاب السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم 3883/ص/د/1 تاريخ 15/8/2018 المتضمن إعادة الحدائق والمسطحات الخضراء إلى الغاية التي وجدت من أجلها صدر قرار مجلس مدينة طرطوس رقم 11 تاريخ 14/1/2019 المتضمن عدم الموافقة على أي ترخيص جديد في جميع حدائق المدينة بما فيها المروج الخضراء على الكورنيش البحري وعدم الموافقة على تجديد أي استثمار ينتهي فيها وعليه قامت المدينة بتشميع الأكشاك المنتهية العقود على الكورنيش البحري كما يقوم مجلس المدينة حالياً بإعداد دراسة لتقديم رؤية لاستثمار هذه الأكشاك ومنطقة الكورنيش البحري بالكامل.

رئيس مجلس مدينة طرطوس

القاضي محمد خالد زين