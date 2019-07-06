الشرطة التركية تضبط داخل سيارة مادة تستخدم في صناعة رؤوس نووية … «الشعب الجمهوري»: إقالة أردوغان لمحافظ المصرف المركزي «تدخل سافر»

أكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض فائق أوزتراك أن قرار رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بإقالة محافظ المصرف المركزي يشكل «تدخلاً سافراً في استقلالية المصرف» كما أنه «يتناقض مع الدستور والقوانين في البلاد».

وقال أوزتراك في تغريدة في موقع «تويتر»: إن قرار أردوغان «ضربة قاصمة تستهدف استقلالية المصرف المركزي وسيؤثر على ثقة الأوساط المالية بالنظام المالي في تركيا».

وكان أردوغان أقال صباح أمس محافظ المصرف المركزي مراد جتينقايا محاولاً تحميله مسؤولية تدهور الليرة التركية التي سجلت تراجعاً جديداً الأسبوع الماضي وصل إلى مستوى 5.77 ليرات مقابل الدولار.

بدوره عبّر الرئيس السابق للمصرف المركزي دورموش يلماظ عن قلقه من قرار أردوغان مؤكداً أنه مخالف للمادتين 27 و28 من النظام الداخلي للمصرف لأنه لا يمكن إقالة محافظ المصرف المركزي قبل انتهاء مدته القانونية.

ووفقاً للأوساط الاقتصادية التركية فإن إقالة أردوغان لمحافظ المصرف تشكل تدخلاً سافراً بقرارات المصرف ولا سيما بعد أن رفض جتينقايا طلبات عديدة من أردوغان بخفض الفائدة المصرفية التي أصر عليها وزير المالية والخزانة برات البايراك وهو صهر أردوغان.

وفي سياق آخر أعلنت سلطات ولاية بولو غربي تركيا أن الشرطة ضبطت داخل سيارة 18 غراماً من مادة كاليفورنيوم المشعة التي تستخدم في صناعة رؤوس نووية.

وجاء في بيان صدر عن حاكم ولاية بولو: إن عناصر من شرطة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة أوفقوا سيارة في منطقة حديقة «أتاترك»، وعثروا داخلها على 18.1 غراماً من الكاليفورنيوم، حسب وكالة «الأناضول».

وأضاف البيان: إن الكمية المضبوطة من المادة المشعة التي تقدر قيمتها بـ72 مليون دولار، تم إرسالها إلى هيئة الطاقة الذرية التركية، واعتقل الأمن التركي 5 أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في القضية.

ومادة الكاليفورنيوم هي عنصر كيميائي مشع غير متوافر في الطبيعة، تم تصنيعه لأول مرة في عام 1950 في مختبر جامعة كاليفورنيا- بيركلي للإشعاع، ومنذ ذلك الحين يتم إنتاجه.