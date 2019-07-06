برجك اليوم – الأحد 07 تموز 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان قد ترى حولك بعض الإشارات أو الإنذارات أو التحديات أو تكون غير راض عن سير الأمور من حولك، ضغط أوامر أعمال إضافية أمور تضطر لها فاليوم للتعب.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار يوم تتلقى فيه التقدير والعرفان لأعمالك والإطراء لإنجازاتك فحاول أن تفاوض وتطلب، فأنت تقبل الآخر والرأي الآخر وترتب أمورك عامة سواء العملية وانتهاءً بالعاطفة.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أنا أعرف أنك مسؤول وأكثر من اللازم وتنخرط في مشكلات عائلية سواء أكانت تعنيك أو لا تعنيك، ولست أقول لك انسحب من المشاكل ولكني أولاً أقول إنك يجب أن تتحملها بصبر.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز حاول أن ترمم علاقاتك وتصالح أصدقاءك وتقترب ممن تحب، فأنت مصدر اهتمام المحيط بدعوات اتصالات لقاءات سفر، وقد تلتقي فيه بمن تحب وتفرح للشعور المتبادل بينك وبين المحيط.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب المال هو الأفضل ومصدره العمل فحين ترتب أمور عملك سترى كيف ستتحسن أمورك المالية، لذلك انتبه إلى هذه الأمور وناقش كل التفاصيل بدقة فأنت تفكر بجديد قد يغير حياتك.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول تستعيد علاقات سابقة بعيداً عن القلق لتحل الثقة والانطلاقة في حياتك بدل التعب، وتملك إرادة حديدية وتصميماً فولاذياً للوصول إلى حلول لبعض المشكلات المعلقة.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول أشخاص يتظاهرون بالمودة أمامك وهم يضمرون لك الحسد أو الخديعة فكن حذراً، فأنت بحاجة لإجراء بعض التغيرات في علاقات تستحق أن تغير بها فحاول أن تسمع ما يقال.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني الأوضاع ممتلئة بالوعود وأنت مزدهر عاطفياً مع شريكة عاطفية أنت تحبها، فانظر إلى عينيك وأنت تتكلم على الهاتف لترى أن أمورك جيدة فعيناك تلمعان وتسعدك اللقاءات مع من تحب.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول اليوم تحت وطأة انفعالك لا تسمع إلا صوتك وتتجاهل آراء محيطك معتبراً أنك الكمال بعينه، لذلك أتمنى أن تكون هادئاً وتبذل جهوداً مكثفة على صعيد المرونة والدبلوماسية.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني أنت ترفض أن تكون مكسر عصا لأحد ممن حولك، بالعكس أنت تواجه من ضايقك وتقرر أن تصالحه أو تتفاهم معه بعيداً عن تحميلك أخطاء ليست ذنبك أو لست فاعلها.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط تلتفت إلى شؤونك الخاصة اليوم وقد تفكر باحتياجات غيرك أكثر من احتياجاتك، وقد تسمع كلمة من صديق أو شخص يعجبك فتفكر فيها بجدية واليوم لاتصالات مبشرة وجيدة.