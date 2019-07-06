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شركات رفضت تمديد الكبل البحري مع قبرص نتيجة الحصار.. وندرس نظام الباقات … الخطيب لـ«الوطن»: خطة تحسين الإنترنت على طاولة التنفيذ

| محمد منار حميجو

الأحد, 07-07-2019

كشف وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب أن هناك خطة موضوعة على الطاولة للتنفيذ لتحسين الانترنت في سورية، مؤكداً أن هناك عقوداً لتوريد نحو 175 ألف بوابة للبلاد.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد الخطيب أن العمل ما زال قائماً مع الجانب القبرصي لتنفيذ كبل بحري بين سورية وقبرص، مضيفاً: حاولنا مع عدة شركات تمديده إلا أنها رفضت بسبب الحصار المفروض على سورية.
وأكد الخطيب أنه في حال تم تمديد هذا الكبل سيكون هناك منفذ إضافي جديد للانترنت يضاف إلى المنافذ الحالية ما يعطي ذلك استقراراً أكثر للانترنت في البلاد وخصوصاً عند خروج أي كبل عن الخدمة فسيكون هناك مسار آخر يكون في هذه الخدمة، مشيراً إلى أن المنافذ البحرية الحالية جاهزة وتعمل بشكل جيد.
وأوضح الخطيب أن نظام الباقات ما زال قيد الدراسة وليس له علاقة بزيادة الأجور وأن أي تطور في هذا الموضوع سيتم الحديث عنه بشكل واسع ومستفيض وشفاف في حال وجد، إضافة إلى أنه سيكون لتحقيق العدالة بين المشتركين.
وفيما يتعلق في موضوع مقاسم الهاتف الأرضي أكد الخطيب أن الوزارة خسرت نحو 1.4 مليون مشترك من أصل أكثر من 4 ملايين بسبب الأعمال الإرهابية التي أدت لخروج عدد كبير من المراكز الهاتفية عن الخدمة، كما أن هناك نحو 150 مقسماً مدمراً و48 آخر تمت إعادتها للخدمة.

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