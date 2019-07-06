الأولى

لتوفير 40 بالمئة من استخدام الطاقة … اتجاه لإلزام الأبنية السكنية الجديدة «بالعزل الحراري»

| قصي أحمد المحمد

الأحد, 07-07-2019

كشف مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة يونس علي أنه توجد لجنة مشتركة مع نقابة المهندسين ووزارة الإدارة المحلية والبيئة تتعلق في موضوع العزل الحراري، مبيناً أن الهدف هو إيجاد آليات مناسبة لوضع كود لتطبيق العزل الحراري في الأبنية الجديدة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح علي أن اللجنة تعمل لوضع رؤية مناسبة حالياً ليصار عرضها على لجنة الخدمات في مجلس الوزراء مستقبلاً لاعتمادها، مؤكداً أن العزل الحراري يخفف من 30 إلى 40 بالمئة من استهلاك الطاقة في الأبنية السكنية لكونه موضوعاً حيوياً خصوصاً في مرحلة إعادة الإعمار.
ولفت علي إلى أن القانون الموجود يلزم أصحاب التراخيص والجهات المنفذة للمشاريع بتطبيقه إلا أنه يتم العمل على وضع آليات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لتطبيق الكود.
وأعلن علي عن دراسة جديدة يتم التحضير لها من اللجنة المختصة في وزارة الكهرباء لإعادة النظر في الشروط والأسعار الخاصة بترخيص مشاريع الطاقات المتجددة بما ينسجم مع الواقع الحالي ويضمن مصلحة الدولة والاقتصاد الوطني ويضمن تشجيعاً أكبر في الاستثمار الخاص لتنفيذ مشاريع في هذا المجال.
واعتبر علي أن الأسعار المحددة حالياً لشراء الكهرباء من المشاريع المنفذة مشجعة، مبيناً أن وجود جهات ترخص وتنفذ ضمن هذا المجال مشجع ومناسب لمصلحة وزارة الكهرباء والاقتصاد الوطني وللمستثمرين بشكل خاص.
وأشار إلى أن قانون الكهرباء وتعليماته التنفيذية مناسبة للمستثمرين، مبيناً إمكانية إعادة النظر في تطبيق القانون 32 في حال أصبحت ضرورية.

مقالات ذات صلة

الأحد, 07-07-2019

أكد أن الحقوق الفلسطينية لا يمكن مقايضتها بكل أموال الدنيا … شعث لـ«الوطن»: سنلجأ للعدل الدولية والمحاكم الفرنسية لاسترجاع أموال الضرائب الفلسطينية

الأحد, 07-07-2019

«النصرة»: لن نحل نفسنا وتركيا تناور لإنعاش «الائتلاف»! … الكرملين: قمة لضامني «أستانا» قريباً لتكثيف جهود التسوية

الأحد, 07-07-2019

استياء شعبي وارتفاع لوتيرة العصيان في صفوف ميليشياتها … «قسد» تسعى لـ«الشرعنة» باستضافة «منتدى» ترعاه واشنطن!

الأحد, 07-07-2019

شركات رفضت تمديد الكبل البحري مع قبرص نتيجة الحصار.. وندرس نظام الباقات … الخطيب لـ«الوطن»: خطة تحسين الإنترنت على طاولة التنفيذ

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock