التوظيف في «درع الفرات» و«غصن الزيتون» رهن بـ«الموافقة الأمنية» التركية!

كشفت مصادر محلية في مناطق ما يسمى «غصن الزيتون» و«درع الفرات»، التي تحتلها تركيا شمال وشمال شرق حلب، أنه لا يمكن لأي من أبناء المناطق الحصول على وظيفة لدى أي من الجهات العامة إلا بموافقة أمنية من الجهات الأمنية التركية.

وأكدت المصادر لـ«الوطن»، أن طلبات الحصول على وظيفة في مؤسسات «الحكومة المؤقتة» التابعة لما يدعى «الائتلاف السوري» المعارض، تقدم إلى السلطات التركية في الولايات المجاورة لمدن وبلدات ريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي للموافقة عليها، ولفتت إلى أنه لا دور بتاتاً لترجيح كفة الراغبين بالتوظيف من السلطات المحلية في المناطق المحتلة.

وأشارت المصادر إلى أن كل الدوائر والجهات العامة التابعة لـ«المؤقتة»، بما فيها «المجالس المحلية» مجرد أدوات لسلطات الاحتلال وحكومة «العدالة والتنمية» التركية، التي تصرف الرواتب وتفرض على الموظفين الإذعان والرضوخ والولاء لها.

وأضافت بأن «الدراسة الأمنية» التي يجريها الأمن التركي، لطالبي التوظيف تثير سخرية السكان المحليين وتدفعهم إلى التخلي عن الوظائف الحكومية.