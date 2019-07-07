الحكومة توجه لإلغاء أسماء المحافظات من لوحات السيارات … حمود لـ«الوطن»: التعديل لتغطية الطلب المتزايد

في وقت شدد فيه مجلس الوزراء على تأمين صناعة استبدال لوحات السيارات والنماذج الجديدة من المواد المتوفرة محلياً وبجهود وخبرات وطنية، أكد وزير النقل علي حمود أن العمر الافتراضي للوحة الجديدة يقدر بـ7 سنوات على الأقل، وسيتم إلغاء اسماء المحافظات منها.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد حمود أنه لا بد من تعديل النظام الحالي واقتراح نظام بديل لترقيم اللوحات وما يرتبط بها من مواصفات وإجراءات فنية، مرجعاً أهم أسباب تغيير نظام اللوحات المعمول به لعدم كفايته في تغطية الطلب المتزايد على اللوحات وظهور حالات تطابق في الأرقام بين المحافظات.

ووصف حمود اللوحات الجديدة بأنها مصنوعة من صفائح مادة الألمنيوم، ومغلفة بالغلاف العاكس الذي يمكن أن يتحمل التلوين الحراري والكبس بحيث يكون النفور للأرقام وإطار اللوحة متساوياً. وأوضح حمود بأن الغلاف العاكس يكون مطبقاً على اللوحة كجزء لا يتجزأ منها وغير قابل للنزع أو الإزالة بأي وسيلة كيميائية أو فيزيائية، وتكون اللوحات مزودة بالعلامات المميزة المطلوبة وبما يتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة.