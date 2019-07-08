2500 دولار غرامة لرجل رمى سجائره من السيارة

تسلم سائق سيارة من مدينة بليموث غرامة وصلت لحوالي 2000 جنيه إسترليني، بعد ضبطه وهو يرمي عقب السجائر من نافذة سيارته.

فحسب صحيفة «mirror» البريطانية، فإن غاري جونز، البالغ من العمر 30 عاماً رفض دفع إشعار غرامة بقيمة 80 جنيهاً إسترلينياً بسبب إلقاء النفايات من نافذة سيارته.

كما رفض حضور جلستي المحاكمة، ليدين القاضي الشاب ليصدر غرامة بقيمة 300 جنيه إسترليني ومصاريف وصلت لـ1665 جنيهاً إسترلينياً.

لتصل قيمة الغرامة لـ2000 جنيه إسترليني أي ما يعادل 2500 دولار.

وحادثة جونز ليست الأولى فقد سبق أن تم تغريم شخصين بدفع غرامات وصلت لـ450 جنيها و165 جنيها نتيجة لرمي أعقاب السجائر من نافذة السيارة.