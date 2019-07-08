حلاوة يمثل سورية في الصين

يشارك بطل سورية في التربية البدنية وكمال الأجسام محمد أنس حلاوة في بطولة آسيا التي ستقام في الصين.

وجاء اختيار حلاوة ضمن المنتخب الوطني بعد خوضه تجارب الانتقاء التي أجراها اتحاد اللعبة في الآونة الأخيرة.

وحصل حلاوة 31 عاماً على بطولة الجمهورية بوزن 95 كغ من عام 2011 ولغاية عام 2016، وفاز ببطولة دولية على مستوى آسيا 2018، وبطولة غرب آسيا 2019.

وسبق أن فاز ببطولة سيد الشاطئ التي تقام في اللاذقية صيف كل عام.

وفي طريقه إلى الصين يواصل حلاوة استعداده عبر التدريب اليومي المتواصل مع نظام غذائي متوازن، وصولاً إلى الجاهزية التامة للبطولة القارية، وهو يضع بعينيه الفوز بالميدالية الذهبية ليرفع علم بلادنا عالياً (كما يقول) فالوطن غالٍ ويحتاج من كل رياضي بذل المزيد من الجهد والتدريب ليعطي للجميع صورة نضرة وحضارية عن سورية البطولة والأبطال.