منتخباتنا باردة في عز الصيف!

بات في حكم المؤكد ابتعاد منتخبنا الناشئ عن لقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم المقامة حالياً في مدينة الزرقاء الأردنية عقب تعرضه لخسارة ثقيلة مع نظيره السعودي بثلاثة أهداف نظيفة في افتتاح مباريات الدور النهائي للبطولة الذي تأهلت إليه أبطال المجموعات الثلاث وتبقى لمنتخبنا فرصة نيل الوصافة إذا ما نجح في عبور المستضيف الأردني في مباراته الوحيدة المتبقية له في هذه البطولة!

أما منتخبنا الشاب الذي كان وصل إلى سلطنة عمان لإقامة معسكره التدريبي تأهبا لخوض تصفيات كاس آسيا في شهر أيلول القادم فقد استهل فيها مبارياته التجريبية بتعادل سلبي مع أصحاب الأرض الذين يستعدون بدورهم للتصفيات الآسيوية وسيلعب منتخبنا في السادسة والنصف من مساء اليوم مباراته الودية الثانية مع المنتخب العماني على استاد السلطان قابوس في ولاية بوشر.

علما أن المنتخب يجري تدريباته في السلطنة بدرجة حرارة مرتفعة ورطوبة عالية ومع ذلك فإن مدرب المنتخب سامر بستنلي كان مصرا على إجراء حصتين تدريبيتين للاعبينا يوميا رغم أن الملعب التدريبي يبعد 3كم عن مكان إقامة بعثة المنتخب!

وفيما يخص منتخب الرجال فقد افتتح أمس والجريدة على الطابع مبارياته ببطولة الهند الدولية الودية بلقاء المنتخب الكوري الشمالي في اليوم الثاني للبطولة التي كانت قد افتتحت مساء أمس الأول بفوز عريض لمنتخب طاجكستان على المستضيف الهندي وبأربعة أهداف مقابل هدفين علما أن الشوط الأول انتهى بتقدم المنتخب الهندي بهدفين نظيفين

وللإشارة هنا فإن الفائز بلقب البطولة سينال مبلغ 50 ألف دولار على حين سينال صاحب المركز الثاني مبلغ 25 ألف دولارا!

وقبل مباراتنا مع المنتخب الكوري كشف مدير منتخبنا الكابتن رضوان الشيخ حسن في معلومات خاصة لـ«الوطن» عن تعرض اللاعبين نصوح النكدلي وحسن أبو زينب للإصابة بشد عضلي خلال حصة تدريبية لهما مع المنتخب بالهند وسيحتاج أبو زينب لاستراحة عدة أيام بعد الجهد الذي بذله مع فريقه تشرين بالدوري والكأس على حين يبدو تعافي نصوح النكدلي أسرع وأقرب ومشاركته واردة في مباراتنا الثانية في البطولة مع منتخب طاجكستان.