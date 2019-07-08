هذه الخدمات التي يحتاجها الدمشقيون.. 110 آلاف عقد إيجار و44 ألف وثيقة غير محكوم و31 ألف غير موظف

بيّن تقرير صادر عن مديرية مراكز الخدمة في محافظة دمشق عن تقديم أكثر من 252 ألف خدمة في 13 مركزاً لخدمة المواطن بما فيهم المركز الرئيسي للخدمة في محافظة دمشق، وذلك منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيار من العام الجاري، مع متابعة تقديم الخدمات يوم السبت أيضاً لتأمين الثبوتيات اللازمة للمواطنين بمختلف المراكز.

وأوضح التقرير الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أنه تم تقديم أكثر من 44 ألف وثيقة سجل عدلي «لا حكم عليه»، وأكثر من 130 ألف وثيقة سجل مدنية من إخراجات قيد وبيانات عائلية، كما تم منح أكثر من 31 ألف وثيقة غير موظف خلال ذات الفترة.

وبلغت عقود الإيجار نحو 110 آلاف عقد، وتجاوزت خدمات السجل المؤقت الـ17 ألف خدمة، و4308 تصديقات وثائق من الخارجية، و1547 ترخيصاً إدارياً، و1041 فض ختم ترخيص إداري، و6446 تنظيماً عمرانياً، 576 معاملات دمشق القديمة، و2614 وثيقة مصالح عقارية، وبلغ عدد الشكاوى 692، إضافة إلى مختلف الخدمات المقدمة في المراكز.

وبحسب مديرة مراكز خدمة المواطن في محافظة دمشق هالة الدهيم لـ«الوطن» يتم إجراء أعمال التوسعة لعدد من مراكز الخدمة في مختلف المناطق، الأمر الذي يخفف الضغط ويبسط من إجراءات المواطنين، علماً أنه تم افتتاح تقديم خدمات جديدة كغير موظف والسجل المدني في مؤسسة البريد، كما يتم تقديم وثيقة غير موظف لدى نافذة تابعة لوزارة التنمية الإدارية، الأمر الذي أدى إلى تخفيف الضغط وتسريع تصدير الوثائق والتوسع الحاصل في مختلف مناطق دمشق لتأمين خدمات المواطنين.

ونوهت الدهيم بإجراء أعمال التوسعة لمراكز الخدمة في المهاجرين والميدان والشام الجديدة، ذاكرة أنه تم خلال الفترة الماضية افتتاح مركزين جديدين في كفرسوسة وتجهيزهما بـ10 كوات، ناهيك عن تجهيز مركز جنود الأسد، مع استمرار تقديم خدمات غير موظف وسجل المدني وغير محكوم وتراخيص إدارية وتصديق وثائق الخارجية وفض الختم والشكاوى والمصالح العقارية، مضيفة أن المركز الرئيسي يقدم أيضاً خدمات بيانات مديرية التنظيم والتخطيط العمراني، ومديرية المصالح العقارية بدمشق، وخدمات وزارة الصناعة، وعقود التأمين الإلزامي للمركبات.. الخ.

ولفتت الدهيم إلى التوسع بجميع الخدمات المقدمة في المركز الرئيسي لتقدم في بقية المراكز لتشمل جميع ما يرتبط بخدمات المواطنين، علما أنه تم تخصيص كوات لذوي الشهداء الجرحى والعسكريين في جميع مراكز الخدمة وذلك بهدف تقديم الخدمة لهم بشكل سريع.

وأكدت الدهيم أن عدد موظفــي مراكز الخدمة يقدر بـ449 موظفاً، بين 109 موظفين دائمين، و189 موظفاً مؤقتـاً، و151 موسمياً، مع متابعة رفد المديرية بكوادر جديدة، علماً أنه تم خلال الفترة الماضية تعيين أكثر من 200 موظف، واستكمال أعمال التوسعة في المساحة والبناء ونوعية الخدمات المقدمة.