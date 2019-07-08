الأولى

ستستبدل بأخرى تصنع محلياً … وزير الاقتصاد لـ«الوطن»: 45 مادة سيجري الاستغناء عن استيرادها

| هناء غانم

الثلاثاء, 09-07-2019

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أن الوزارة تعمل بشكل حثيث على إحلال 45 مادة مصنعة محلياً بدل أخرى مستوردة وفقاً لأولويات استهلاكها في المجتمع المحلي.
وفي تصريح لـ«الوطن» كشف الخليل أنه تم الانتهاء من دراسة العديد من المواد منها الخميرة والورق والإطارات والنشاء والقطر الصناعي والزيوت وغيرها من السلع التي تم الاتفاق عليها ضمن برنامج إحلال المستوردات كبدائل يمكن طرحها للإنتاج محلياً.
وأضاف: فيما تم الانتهاء من دراسة قطاع الصناعات النسيجية وقطاع الأدوية النوعية وذلك على صعيد القطاعات ويتم اقتراح التدخلات اللازمة على مستوى كل مجموعة سلع أو قطاع، مؤكداً أن الوزارة رفعت النتائج ليصار إلى متابعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضح أن الظروف التي تمر بها سورية وتداعياتها على المستويات جميعها استدعت التعامل بأدوات وسياسات مختلفة ووفقاً لكل قطاع أو مجال، مضيفاً: في هذا الإطار برزت أهمية صناعة بدائل المستوردات كواحدة من أهم الأدوات التي يمكن أن تساهم في دعم استقلالية القرار الاقتصادي بالنظر إلى ما يمكن تحقيقه من اكتفاء ذاتي.

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 09-07-2019

الضربات تتوالى على «العدالة والتنمية» … أبرز حلفاء أردوغان يستقيل ويتحرك لتشكيل حزب جديد

الثلاثاء, 09-07-2019

من «ديميس روسوس» وصباح فخري إلى «إلعب يلا» … «سمّيعة» حلب يختلفون حول الدور الفني لقلعتها!

الثلاثاء, 09-07-2019

خيانة أوروبية

الثلاثاء, 09-07-2019

«التحالف» السعودي نحو الانهيار والخلافات الخليجية تتفاقم … الإمارات تقرر الانسحاب من اليمن

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock