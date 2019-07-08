ستستبدل بأخرى تصنع محلياً … وزير الاقتصاد لـ«الوطن»: 45 مادة سيجري الاستغناء عن استيرادها

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أن الوزارة تعمل بشكل حثيث على إحلال 45 مادة مصنعة محلياً بدل أخرى مستوردة وفقاً لأولويات استهلاكها في المجتمع المحلي.

وفي تصريح لـ«الوطن» كشف الخليل أنه تم الانتهاء من دراسة العديد من المواد منها الخميرة والورق والإطارات والنشاء والقطر الصناعي والزيوت وغيرها من السلع التي تم الاتفاق عليها ضمن برنامج إحلال المستوردات كبدائل يمكن طرحها للإنتاج محلياً.

وأضاف: فيما تم الانتهاء من دراسة قطاع الصناعات النسيجية وقطاع الأدوية النوعية وذلك على صعيد القطاعات ويتم اقتراح التدخلات اللازمة على مستوى كل مجموعة سلع أو قطاع، مؤكداً أن الوزارة رفعت النتائج ليصار إلى متابعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح أن الظروف التي تمر بها سورية وتداعياتها على المستويات جميعها استدعت التعامل بأدوات وسياسات مختلفة ووفقاً لكل قطاع أو مجال، مضيفاً: في هذا الإطار برزت أهمية صناعة بدائل المستوردات كواحدة من أهم الأدوات التي يمكن أن تساهم في دعم استقلالية القرار الاقتصادي بالنظر إلى ما يمكن تحقيقه من اكتفاء ذاتي.