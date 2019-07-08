برجك اليوم – الثلاثاء 09 تموز 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان يوم للشجارات العاطفية أو للقلق والإرباك، فابتعد عن الشك وعزز من ثقتك بنفسك، فقد تمر عليك لحظات من الحزن أو الإحساس باليأس نتيجة عدم التجاوب فاحذر.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار أنت تحتاج للراحة الجسدية والأهم الراحة النفسية، فالعمل كثير والمزاج كسول وأنت تسعى لتتم كل واجباتك ولترضي أهلك وأصدقاءك سواء العائلة أم الشريك.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران تسترجع شعبيتك وتوظف إمكانياتك في مكانها المناسب وخاصة أن قدرتك على الإقناع تفيدك، وقد تكتشف أخطاءك فتحاول تصحيحها أو تقترب ممن تحب لتشرح له وجهة نظرك.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز قد يعاني أحد أفراد العائلة مصاعب، فهذا شهر للآخرين أكثر مما هو لك، فالعمل له المقدمة في حياتك وحين تشعر أنك مشغول بالأمور العملية تنسى الاهتمام بالعواطف.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب تهتم بمحيطك ومنفتح على كل الآراء وقد تفكر بسفر أو تنشغل بأمور عائلية، فأنت تمنح الحب وتستقبله وخاصة أنك محب للمحيط وتقدر مساندته بأفضل ما تستطيع.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول استفد من حظوظك الجيدة هذا الشهر مع أنك تصرف أكثر مما هو متوقع بسبب سفر أو أعطال طارئة، والأكيد أنك في أفضل حالاتك ماليا ولكن لا تصرف أكثر من الحد الطبيعي.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول أنت نشيط ومفكر وتلاحق أهدافك وتقنع من حولك بإرادتك وقراراتك لأنك تدرسها، فضع إستراتيجية للوصول إلى ما تريد فالحظوظ مساعدة لتصل إلى السعادة.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني انتبه إلى الحقائق واسأل نفسك عن مصلحة من ينقل لك الأخبار فاليوم للوهم، ولا تسمح لأحد أن يخدعك بوعود كاذبة وأجل أعمالك التي تحتاج لتركيز لأنك مشوش.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول أنت متمسك بأصدقائك وبعائلتك وتبذل الكثير من الجهود للحصول على تفاهم أو انسجام في محيطك لتحضر اجتماعات وتقبل دعوات وتفكر في التسالي، وحولك الكثير من الإشراق.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني لا تعتمد على آرائك فقط خاصة حين تضطرك الظروف لأن تحكم على من حولك، فاليوم أنت متسرع في أحكامك لذلك حاول ترك من حولك يساعدك في الحكم على الأمور من حولك.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط أنت تكشف عن مشاعرك بدقة وتفرح لتعامل من حولك بطريقة جيدة وتتعرف على أشخاص جدد، وتباشر دورة جديدة فيها الكثير من الحوافز المشجعة وخاصة أنك تسد أغلب الثغرات.