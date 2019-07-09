رسوب جماعي في الثانوية لطلاب صف كامل

أكد مدير المدرسة الفنية الصناعية في مدينة رأس غارب المصرية حمدي العجيمي، أنه يجهل سبب رسوب كل طلاب فصل البترول بمدرسته رغم تفوقهم في جميع السنوات الدراسية، مشيراً إلى أن المدرسة ذاتها لا تقبل إلا أصحاب المعدلات المرتفعة.

ولفت إلى أن جميع الطلاب المتقدمين للمدرسة يعرضون على لجنة من وزارة الشباب والرياضة والشركة العامة للبترول، ويخضعون لاختبارات طبية، قبل الموافقة على التحاقهم بالمدرسة.

من جهته، أكد أحد الطلاب أنه فوجئ هو وزملاؤه بخبر رسوبهم وحرمانهم من اختبارات الدور الثاني بحجة «الغش الجماعي»، وهي التهمة التي نفاها الطالب والمدير بدليل أن الطلبة كانوا موزعين على فوجين ما يجعل الغش الجماعي أمراً مستحيلاً.