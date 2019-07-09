أولمبياد السويداء الأول.. عودة كرة اليد وطاولة مثيرة

اختتمت منافسات بطولة كرة اليد في أولمبياد السويداء الرياضي الأول للذكور التي استضافتها صالة الباسل في مدينة المزرعة الرياضية بمشاركة ثلاثة فرق.

وفاز فريق مركز أم الزيتون التدريبي بمديرية التربية في المحافظة بلقب البطولة إثر تغلبه على فريق مركز اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بنتيجة 12-2 وتعادله مع فريق مركز السويداء التدريبي الذي فاز أيضاً على مركز اللجنة التنفيذية 9- صفر وحل ثانياً بفارق الأهداف.

محمد عامر رئيس اللجنة الفنية لكرة اليد بالسويداء أشار إلى أن البطولة شهدت تنافساً قوياً وندياً بين فريقي أم الزيتون والسويداء وبناء عليه يتم انتقاء منتخب المحافظة للتحضير للأولمبياد الوطني للناشئين خلال الشهر القادم.

وبمشاركة أندية العربي وقنوات والقريا والمركز التدريبي اختتمت منافسات بطولة أولمبياد السويداء في إطار القسم بكرة الطاولة استعداداً للمشاركة في أولمبياد الناشئين الرابع وجاءت النتائج على النحو التالي:

– فئة الإناث

1- جنى أبو زهرة النادي العربي

2- سراب نصر النادي العربي

3- رنيم خالد أبو فخر المركز التدريبي

– فئة الذكور

1- يعرب حسن حميد نادي قنوات

2- مهند حسن حميد نادي قنوات

3- بلال الباسط نادي القريا

وسيتم تتويج الفائزين في مهرجان القسم في ختام الأولمبياد في 17/7.