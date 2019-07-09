شؤون محلية

تبرعات لإزالة الأنقاض في داريا و7500 عائلة حصلت على بطاقات الدخول

| عبد المنعم مسعود

الأربعاء, 10-07-2019

كشف رئيس مجلس مدينة داريا مروان عبيد أن الدخول للمدينة أصبح متاحاً أمام الأهالي من أي مدخل من مداخل المدينة الثلاثة وذلك لمن يحمل منهم بطاقة الدخول التي تصدرها البلدية بعد موافقة الجهات المختصة مبيناً أن من لا يحمل بطاقة ويحتاج لمراجعة البلدية فيحق له الدخول دون السماح له بالمبيت في المدينة.
ولفت عبيد في حديث لـ«الوطن» أن عدد من حصلوا على بطاقات دخول 7500 عائلة يبيت منهم بالمدينة 200 عائلة فقط فيما تقدم 19 ألف عائلة بطلب للعودة للمدينة.
ووفقاً لرئيس البلدية فإن الأهالي يدخلون مواد البناء لترميم منازلهم مشيراً إلى وجود ثلاثة مراكز تحويل كهربائي فقط تغذي الأماكن المسكونة.
وأوضح عبيد أن نقل مركز البلدية إلى داخل المدينة يأتي بعد تجهيز المبنى وللوقوف مباشرة على احتياجات الأهالي داخلها نافياً عودة السجل المدني إلى المدينة مؤكداً أن الدوائر داخل المدينة حتى الآن تقتصر على المخفر والبلدية ووحدة المياه مبيناً أنه لا عودة قريبة للسجل العقاري إلى المدينة على الرغم من الانتهاء من تجهيز البناء الخاص به.
وكشف رئيس البلدية عن إعطاء البلدية لأمر المباشرة للشركة المنفذة لمدخل داريا منذ أيام وأن المباشرة به قد يبدأ خلال الأيام القادمة علما أن مدة التنفيذ سنة.
ولفت عبيد إلى أن البلدية تعمل على تنظيف الشوارع وترحيل الأنقاض وذلك من خلال التبرعات المقدمة لها، مؤكداً أنه لم يصرف أي مبالغ من لجنة إعادة الإعمار خلال العام الحالي.

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