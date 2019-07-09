ترامب يهاجم الإعلام الأميركي مجدداً ويصف قناة فوكس نيوز بـ«الكاذبة» … واشنطن تقرّ صفقة سلاح مع تايوان.. والصين تعرب عن «مخاوفها الجدية»

أعلن البنتاغون أن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على بيع تايوان أسلحة بقيمة 2، 2 مليار دولار تشمل دبابات «أبرامز» وصواريخ «ستينغر».

وقالت «وكالة التعاون الدفاعي والأمني» التابعة لوزارة الدفاع الأميركية في بيان لها إنها أخطرت الكونغرس بهذه الصفقة التي تشمل بالدرجة الأولى 108 دبابات من طراز «إم1 إيه2 تي أبرامز» و250 صاروخ أرض- جو قصيرة المدى، وصواريخ «ستينغر» المحمولة على الكتف وأكثر من 1500 صاروخ مضاد للدبابات من طرازي «جافلين» و«تاو» فيما لدى الكونغرس مهلة 30 يوماً للاعتراض على هذه الصفقة، وهو أمر غير مرجح إطلاقاً.

وكانت تايوان قد أعلنت مطلع حزيران أنها طلبت رسمياً من الولايات المتحدة بيعها هذه الأسلحة بهدف تحديث جيشها وتعزيز قدراتها الدفاعية أمام الصين.

وأعربت بكين عن «مخاوفها الجدية» من هذه الصفقة، مطالبة واشنطن بأن «تعي الطبيعة الحساسة جداً والمضرة لقرارها بيع أسلحة لتايوان، وأن تلتزم مبدأ الصين الواحدة».

وتعتبر الصين تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها ويحكم الجزيرة نظام منافس بعد سيطرة الشيوعيين على الحكم في الصين القارية عام 1949، في أعقاب الحرب الأهلية الصينية.

وقطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه في 1979، لكنها تبقى أقوى حلفائها والمصدر الأول لتزويدها بالسلاح.

وفي السنوات الأخيرة تفادت واشنطن إبرام صفقات سلاح كبيرة مع تايوان خشية إثارة غضب الصين، لكن الرئيس دونالد ترامب الذي انخرط في حرب تجارية واسعة النطاق مع الصين، أبدى استعداداً أكبر لتعزيز العلاقات مع تايوان وبيعها أنظمة تسلح متطورة.

في سياق آخر شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جديد هجوماً حاداً على الإعلام الأميركي واصفاً إياه بـ«الكاذب» لكن هذه المرة خصص قناته المفضلة «فوكس نيوز»، معتبراً أنها «أسوأ» من قناة «سي إن إن».

ونشر ترامب على حسابه في «تويتر» سلسلة تغريدات ذكر فيها أن «متابعة مذيعي أيام العطلة في فوكس نيوز أسوأ من متابعة سي إن إن الكاذبة ورئيس تحرير النشرة الإخبارية في قناة إن بي سي براين ويليامز».

وقال ترامب: إن «فوكس نيوز بعد أن فشلت في الحصول على حق بث مناظرة بين المرشحين عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بدأت تميل إلى الديمقراطيين في محاولة لاسترضائهم».

وانتقد ترامب بشدة قرار «فوكس نيوز» توظيف إعلامية أقيلت من «سي إن إن» لمنحها منافسته في الانتخابات السابقة هيلاري كلينتون قائمة الأسئلة قبيل مناظرتها معه.

يشار إلى أن تغريدات ترامب جاءت بعد ساعات من بث «فوكس نيوز» على الهواء إهانة للرئيس الأميركي من عشرات المشجعين الأميركيين في نهائي كأس العالم لكرة القدم للسيدات في ليون الفرنسية.

وكانت ملاسنة حادة جرت بين ترامب ومراسل شبكة «سي إن إن» جيم أكوستا خلال مؤتمر صحفي عقده البيت الأبيض في تشرين الثاني الماضي تعليقاً على نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أصدرت الشبكة إثره بياناً أعربت فيه عن احتجاجها على ما تعرض له مراسلها.

ويهاجم ترامب بشكل مستمر وسائل الإعلام الأميركية والإعلاميين أيضاً في سياق مواقفه التي تتميز دائماً بالحدة والعصبية والتهجم على مختلف الجهات.