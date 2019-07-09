مقتل جنديين تركيين بعملية لـ«العمال الكردستاني» … نظام أردوغان يصدر مذكرات اعتقال بحق 176 عسكرياً

أصدرت سلطات النظام التركي أمس مذكرات اعتقال بحق 176 عسكرياً في إطار حملة الاعتقالات التي تنفذها بحق معارضي سياسات رئيس النظام رجب طيب أردوغان بذريعة محاولة الانقلاب التي جرت في تموز 2016.

وأعلن مكتب الادعاء العام في اسطنبول أمس أن السلطات التركية أمرت بالقبض على 176 عسكرياً للاشتباه في صلتهم بشبكة تؤكد أنقرة أنها وراء محاولة الانقلاب قبل ثلاث سنوات.

ونقلت «رويترز» عن بيان لمكتب الادعاء قوله: إن «من بين العسكريين الصادرة بحقهم أوامر الاعتقال ضابطا برتبة كولونيل واثنين برتبة لفتنانت كولونيل وخمسة برتبة ميجر وسبعة برتبة كابتن و100 برتبة لفتنانت في عملية تشمل الجيش والقوات الجوية والبحرية».

وتتهم أنقرة فتح اللـه غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في 15 تموز عام 2016، على حين ينفي غولن أي صلة له بالأمر.

وخلال السنوات الثلاث التالية للانقلاب الفاشل، سجنت تركيا أكثر من 77 ألف شخص لحين محاكمتهم واتخذت قرارات فصل أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفاً من العاملين في الحكومة والجيش ومؤسسات أخرى.

وانتقد حلفاء تركيا في الغرب وجماعات حقوق الإنسان حجم الحملة الأمنية القمعية الضخمة للنظام التركي، معتبرين أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتخذ من محاولة الانقلاب ذريعة لسحق المعارضة في البلاد.

وتقول أنقرة إن الإجراءات الأمنية ضرورية لجسامة الخطر المحدق بتركيا وتعهدت بالقضاء على شبكة غولن، وتطالب واشنطن بتسليمه.

وفي سياق آخر لقي جنديان تركيان مصرعهما وأصيب ثالث بجروح بعملية نفذها عناصر من حزب العمال الكردستاني في ولاية هكاري جنوب شرقي تركيا.

وذكرت وزارة الدفاع التركية أن الجنديين قتلا إثر استهداف مركبتهم، مؤكدة استمرار العمليات الأمنية ضد «العناصر الإرهابية في المنطقة».

وتصنف تركيا «العمال الكردستاني» تنظيماً إرهابياً، وتقول إن عملياتها العسكرية ضد التنظيم وملاحقة أنصاره داخل البلاد وشمالي العراق، تأتي رداً على هجماته التي يستهدف بها المدنيين وعناصر الأمن والجيش.