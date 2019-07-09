أحكام بالسجن على ثلاثة من إرهابيي «داعش» في روسيا … لافروف: البنية العسكرية للناتو تقترب من حدودنا والوضع مختلف عما كان عليه عام 2011

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الأمن الأوروبي الأطلسي يشهد حالة من الأزمة، معتبراً أن هذا الأمر ناجم عن أنشطة الناتو وبينها اقتراب بنيته العسكرية من حدود روسيا.

وقال لافروف، في تصريح صحفي أدلى به أمس الثلاثاء عقب مشاركته في اجتماع لدول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عقد بسلوفاكيا: «تمت مناقشة ظروف الأزمة التي يشهدها في الوقت الراهن الأمن الأوروبي الأطلسي، وأنتم تعلمون ما هي الظروف التي تؤثر في هذا الواقع. وهي استمرار تنمية الناتو لعضلاته العسكرية واقتراب بنيته العسكرية من الحدود الروسية والمطالبة بزيادة الميزانيات العسكرية دون أي مراجعة، لاسيما أنها أكبر لدى دول الناتو 20 مرة من إنفاق روسيا في هذا المجال».

وأضاف لافروف: «وبالطبع تعرض هذا الوضع للتأثير في ظل ما حدث لمعاهدة نزع الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، والتي تفقد وجودها بسبب الإجراءات الأحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة ورفضها حتى دراسة التوضيحات التي كنا مستعدين لتقديمها، وهم تجاهلوا المقترح بتنظيم عرض مفصل لهذه الأسلحة أمامهم والرد على أسئلتهم».

وأشار لافروف إلى أن «مثل هذه الإنذارات أصبحت أسلوباً عادياً للإدارة الأميركية»، مضيفاً: «لا أعتقد أن هذا الأمر يزيد من النجاحات في الساحة الدولية».

وشدد على أن «الوضع خطر بما فيه الكفاية ويتطلب حلولاً وخطوات عملية لحلحلة التوتر ووقف التصعيد»، موضحاً: «ومع ذلك نأمل، وهو ما أكدناه اليوم، في أن يؤدي الحوار الممنهج إلى نتائج ملموسة في المستقبل الأقرب. ومن الواضح مع ذلك أن الوضع يختلف تماماً عما كان عليه في 2011، عندما تم تبني اتفاق فيينا حول إجراءات الثقة، حيث يطالب زملاؤنا الغربيون بتنسيق خطوات إضافية ومزيد من الشفافية، لكن الوضع اليوم مختلف لأنه يجري تعزيز البنية العسكرية للناتو مع اقترابها من حدودنا».

وفي سياق منفصل أصدرت محكمة منطقة موسكو العسكرية أمس أحكاما بالسجن على ثلاثة أعضاء من تنظيم «داعش» الإرهابي تتراوح بين 10 و15 عاماً بعد إدانتهم بالتخطيط لشن هجمات إرهابية في موسكو. ونقلت وكالة «تاس» عن أحد قضاة المحكمة المذكورة قوله إنه «تمت إدانة المتهمين الثلاثة أنزور تلوبوف وبختوفار تويشييف ومانوشخر توشييف وحكم عليهم بالسجن لـ13 و15 و10 سنوات على التوالي». يشار إلى أنه تم اعتقال الإرهابيين الثلاثة في صيف 2018.