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معلومات تهم المواطن ستكون متاحة للجميع … وزير الاتصالات: البيانات المفتوحة تعزز اتخاذ القرار ومكافحة الفساد

| قصي أحمد المحمد

الأربعاء, 10-07-2019

أكّد وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب أهمية دور البيانات المفتوحة في تعزيز التوجهات الحكومية نحو اللامركزية في اتخاذ القرار وتعزيز الحضور الرقمي والخدمات الذكية والشفافية مع المواطن ومكافحة الفساد الإداري وتحفيز الابتكار فضلاً عن الجهود الوطنية لتعزيز مبدأ الاستدامة الاقتصادية.
وخلال حضوره افتتاح ورشة العمل التي نظّمتها الوزارة أمس حول «البيانات المفتوحة» لفت الخطيب إلى أن الوصول إلى منصة البيانات المفتوحة يمكن المواطنين وقطاعات الأعمال الصغيرة والكبيرة من إجراء الأبحاث الدقيقة بالاستفادة من البيانات المتاحة، وإعادة معالجتها واستخدامها لتطوير منتجات وخدمات متنوعة وفق الضوابط المنظمة لهذا الشأن.
وأوضح معاون وزير الاتصالات غسان سابا لـ«الوطن» أن التوجه حالياً لجعل البيانات مفتوحة أمام المواطنين ليمكن لهم إعادة استخدامها ونشرها في أي تطبيق يريدونه.
معاون وزير التعليم العالي سحر الفاهوم قالت لـ«الوطن»: إن البيانات المفتــوحة توجه عالمي وتدل على الشفافية والمصداقية، لافتةً إلى أن فتح بيانات المؤسسات الحكومية للمواطنين هي عملية حضارية.

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