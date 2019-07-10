«فيسبوك» تغري المستخدمين بكسب المال

أعلنت «فيسبوك» مجموعة خيارات لتحقيق المزيد من المال للمبدعين على منصاتها. وكشفت الشركة أنها ستقدم طرقاً إضافية لكسب المال عبر موقعها، بدءاً من منحهم القدرة على اختيار وضع الإعلانات ضمن الفيديو إلى بيع العناصر الافتراضية كالنجوم التي يمكن شراؤها أثناء البث المباشر لصانع المحتوى.

وتحاول «فيسبوك» جذب منشئي المحتوى بعيداً عن منافسيها مثل يوتيوب وPatreon، بتوفير خيارات تدر عليهم الأموال مثل اشتراكات المعجبين، وهي ميزة أتاحتها الشركة في وقت سابق من هذا العام، تمكن المستخدمين من الحصول على محتوى حصري لقاء دفع رسوم شهرية تقدر

بـ 4.99 دولارات شهرياً.

وتهدف الميزات المعلن عنها اليوم إلى إضافة المزيد من الطرق للمبدعين لكسب المال من المنصة وتخصيص تجربة المتابعين عند زيارة صفحاتهم على «فيسبوك».

ولمحبي المجموعات فإن «فيسبوك» ستتيح لمديري المجموعات تقاضي رسوم مالية شهرية من المشتركين فيها، هذه المجموعات الخاصة تتيح تواصلاً شخصيا أكثر بين المستخدمين ومديري المجموعات.